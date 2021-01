Rok 2021 by se navíc mohl stát termínem, kdy do Brna dorazí noví tygři sumaterští.

Už na jaře se Brňané dočkají pohledu na nového samce žirafy síťované. „V Africké vesnici jsme v roce 2020 chtěli zpřístupnit novou vyhlídku a ukázat přístavbu stájí pro žirafy, nicméně kvůli zavření zoo v podzimních měsících jsme tyto stavby nemohli návštěvníkům představit. Vše se tak přesune na letošní jaro, kdy by do Zoo Brno měl dorazit také nový samec žirafy síťované,“ uvedl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Samec žirafy Khari je aktuálně ve Velké Británii, konkrétně v Zoo Whipsnade, kde se v dubnu 2019 narodil. „Přesné datum jeho příjezdu do Brna závisí také na tom, jaké budou podmínky pro transport po brexitu," zmínil mluvčí brněnské zoo Michal Vaňáč.

Nová zvířata uvidí návštěvníci brněnské zoo i v dalších výbězích. „Přijede například samec losa evropského nebo samice koně Převalského. Expozici Žijí tu s námi, která se nachází hned ve vstupním esíčku, rovněž obohatíme o další zajímavý druh. V současné době v ní žijí například ještěrky zelené nebo jezevec lesní. V druhé polovině roku 2021 je doplní expozice zmije obecné," nastínil Vaňáč.

Brňané se v roce 2021 zřejmě dočkají i nových tygrů sumaterských. Dlouholetá obyvatelka brněnské zoo, samice Satu, totiž nemůže mít mláďata a nic na tom nezměnil ani její aktuální partner, samec Dandys. Proto se zástupci brněnské zoo snaží získat další tygry. „Chceme v expozici Tygří skály umožnit odchov mláďat těchto vzácných zvířat pro účely záchovného programu. Proto jsme po konzultacích s předsedou světového plánu pro tygry sumaterské zahájili jednání s Batu Secret Zoo v Indonésii o získání tygra z jejich chovu. U známých druhů, navíc mimořádně ohrožených, je vyjednávání obvykle zdlouhavé a vyžaduje značnou míru diplomacie. Často to znamená celý komplex výměn zvířat jiných,“ vysvětlil Hovorka.

Jelikož tygři jsou jako nesmírně cenná zvířata majetkem indonéské vlády, jsou jednání velmi složitá. Brněnská zoo ale dlouhodobě spolupracuje s indonéským velvyslanectvím díky projektu na ochranu mořských želv v Indonésií s názvem Kura Kura. „Nakonec se nám podařilo uzavřít dohodu s Batu Secret Zoo o výměně páru geneticky cenných tygrů sumaterských za pár levhartů sněžných, tedy irbisů. Jedná se o kombinovanou výměnu, ve které je zapojeno několik evropských zoologických zahrad. Kompletní schvalovací proces celý rok sice výrazně komplikovala pandemie koronaviru, ale nyní je prakticky u konce a začínáme plánovat transporty zvířat,“ doplnil Hovorka.

V roce 2021 tak chovatele ze zapojených zahrad čeká unikátní transportní akce. „Transport bude velmi náročný a sami jsme zvědaví, jak a zda vůbec se ho podaří uskutečnit. Pokud vše půjde dobře, měli by se irbisové přesunout na jaře 2021 do Indonésie, tygři by opačným směrem měli putovat na podzim," nastínil Vaňáč.