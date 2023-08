Co se stane, když dostane zdravotnická záchranná služba hlášení o takto mimořádné události?

Na místo jsou vyslané nejbližší síly a prostředky, které mohou událost řešit. Zároveň je v případě vysokého očekávaného počtu zraněných osob spuštěn traumaplán. Ten máme zpracovaný my i jednotlivé nemocnice. V závislosti na charakteru a závažnosti zranění jsou na místo povolány letecké záchranné služby. Ty mají za úkol co nejrychleji přepravit po primárním ošetření na místě ty nejvážněji zraněné do traumacentra.

Kdo rozhoduje o vyhlášení traumaplánu? Nebo jsou nastavena kritéria, po jejichž splnění se automaticky vyhlašuje?

Máme nastavené algoritmy, které nám s tím pomáhají. Za určitého počtu lidí a určitého charakteru zranění nám algoritmy určí, jestli je to mimořádná událost s hromadným postižením zdraví nebo jestli je to opravdu tak závažná událost, při které je nutné vyhlásit traumaplán.

Ten znamená pro záchrannou službu co?

Ten znamená kromě jiného aktivaci záložních sil a prostředků. To znamená, že na místo události jedou síly a prostředky, které jsou v dosahu, ale byli by z domova, ze svého volna, povoláni lékaři a záchranáři.

Takže by se nemělo stát, že jiný pacient nebude ošetřen?

Přesně tak.

Co se děje po příjezdu na místo mimořádné události?

Nejprve musí proběhnout prvotní triáž. To znamená určení závažnosti zranění jednotlivých osob. V případě Trianglu, kde bylo osm zraněných, to tři posádky sanitek a dvě posádky letecké záchranné služby zvládly společně s hasiči bravurně. Jsou ale události, kde je zraněných mnohonásobně více. Například u nehody autobusu se můžeme bavit o padesáti zraněných. V tu chvíli probíhá triáž podle Startu. Při tom se zranění rozdělí podle barev na červené, která patří pacientům bezprostředně ohroženým na životě, na žluté pro středně vážná a vážná zranění neohrožující na životě, zelené pro lehce zraněné nebo chodící zraněné a nezraněné a černé. Ta je určena pro zemřelé. Tento obor se přímo nazývá medicína katastrof a je i pro nás záchranáře náročná. Musíme se ji neustále učit a trénovat ji.

Jak často k takovým mimořádným událostem dochází?

To jste mne zaskočil. Bohudík moc často ne, jsou záchranné služby, které to zažívají mnohem častěji. Vybavuje se mi několik opravdu mimořádných událostí. Například požár ve Vejprtech, vykolejený vlak v Ústí nad Labem nebo nehoda autobusu s dětmi.

Ve čtvrtek jste vy jako záchranná služba, ale i hasiči a policisté na místo neštěstí vyslali svého psychologa. Je jeho přítomnost v takovou chvíli důležitá?

Jednoznačně. Psychologická intervence má své opodstatnění. Pro lidi, kteří jsou svědky takové události nebo i jejími přímými účastníky, ale jejich stav nevyžaduje transport do nemocnice, je to stresová situace. Pokud se budu držet události z Markvartic, tak se může jednat nejen o samotné děti, ale i o jejich vedoucí a rodiče a je potřeba s nimi pracovat.