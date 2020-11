Ve stovkách milionů korun počítají města a obce na Děčínsku propady svých rozpočtů na příští rok. Na vině je koronavirová krize a s ní spojený propad ekonomiky. Škrtat musí samosprávy především investice. Další velký zářez bude znamenat zrušení superhrubé mzdy. Daň z příjmů je totiž sdílená, to znamená, že svůj podíl z ní mají obce i kraje.

Dlouhé roky čekají na opravu silnice v Polní ulici v Krásné Lípě. Město její rekonstrukci odkládalo i proto, že se v této lokalitě stále staví a případnou novou silnici by poškodila těžká technika. Nyní je jisté, že nového asfaltu se v této severní části města příští rok nedočkají. A to přesto, že s ním Krásná Lípa počítala. Oprava byla totiž zahrnuta do rekonstrukce asi 2,5 kilometru silnice v Polní, Tyršově a Jugoslávské ulici. „Ničíme si tu auta, nebezpečné je to i pro chodce nebo cyklisty, protože silnice je samý výmol. Nepříjemné to je i pro naše návštěvy,“ povzdechla si Lucie Švarcová z krásnolipské Polní ulice.

Podle starosty Jana Koláře se snažili sestavit rozpočet pro příští rok velmi konzervativně, tedy nenadhodnocovat příjmy. „Máme nastavené příjmy o 20 procent nižší než letos, do toho jsme již zahrnuli případné zrušení superhrubé mzdy. Pokud by byly vyšší, můžeme provést rozpočtové změny,“ vysvětlil krásnolipský starosta. V tomto třiapůltisícovém městě počítají s poklesem příjmů o přibližně 17 milionů korun, letošní rozpočet počítal s příjmy okolo 86 milionů.

Kromě oprav silnic bude muset město příští rok výrazně omezit investice do bytového fondu, do kterého každoročně posílá několik milionů korun. Pro rok 2021 počítá Lípa jen s jednou velkou investicí. Chce se pustit do rekonstrukce školy za 35 milionů korun, na kterou ale získala dotaci. Ze svého zaplatí pět milionů korun. Podle Koláře je možné, že radnice bude muset využít svých úspor k tomu, aby příští rok zvládla.

S největšími ztrátami počítá Děčín, který běžně hospodaří s přibližně miliardovým rozpočtem. „Předpokládáme snížení příjmů oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 o přibližně 118 milionů korun,“ uvedl děčínský primátor Jiří Anděl s tím, že do tohoto propočtu není zahrnuto případné zrušení superhrubé mzdy. To Děčín připraví o další desítky milionů. Pokud parlament schválí návrh premiéra Andreje Babiše včetně kompenzace pro obce, bude jen v Děčíně ztráta na daňových příjmech dalších 22 milionů korun. „Možné úspory hledáme ve všech oblastech výdajů. V provozní části půjde například o zpomalení oprav městského majetku, případně o rozložení některých nákupů materiálů na delší časové období,“ doplnil Anděl. Děčínští zastupitelé by měli schvalovat městský rozpočet na příští rok 10. prosince.

Kvůli škrtům a úsporám Děčín odloží například opravu přibližně 2,5 kilometru chodníku podél Teplické ulice od divadla do Bynova. S méně penězi musí počítat také městské příspěvkové organizace, šetřit se bude i na dotacích na sport nebo kulturu.