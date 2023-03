Šuman muzeu řekl, že jsou v restaurátorské dílně. Poskočilová minulý týden dohledala fotodokumentaci, z které plyne, že s knihami od června 2018, kdyby byly na zámek přivezené, do června 2019 někdo manipuloval a skutečně některé výtisky chyběly.

Sbírka byla uložena v uzamčené knihovně, od které měl klíče pouze kurátor. Návštěvníci se k nim dostat nemohli, do místnosti měli přístup pouze s průvodcem. „Domnívám se, že pod tíhou těchto důkazů se bývalý kurátor přiznal,“ doplnila ředitelka zámku. Ta se v úterý 7. března ráno obrátila na restaurátorku, která potvrdila, že knihy u ní skutečně jsou.

„Pokud by se ty knížky skutečně našly, bylo by to skvělé. Zatím žádnou oficiální informaci nemám, ale tím by se celá věc uzavřela,“ řekl ředitel Knihovny Národního muzea Martin Sekera.

Případem ztracených knih v hodnotě přesahující 200 tisíc korun se zabývala i policie. Kurátor František Šuman byl za sbírku v době jejího převzetí odpovědný, proto byl kvůli tomu také u výslechu na policii. „V životě by mě nenapadlo, že knihy, které jsme tehdy předali k restaurování, jsou ty, po kterých se pátrá. Mělo to být dávno hotové. Až když jsem viděl mail s fotkami, kde chyběly knihy na konkrétním místě, z kterého se předávaly k restaurování, mi to došlo,“ uvedl Šuman s tím, že všechny potřebné informace včetně toho, že jsou knihy v restaurátorské dílně, předal svému nástupci.

Podle Národního muzea byl hlavní problém v tom, že se historické knihy dostaly do restaurátorské dílny bez jeho souhlasu. Proto nikdo nevěděl, kde jsou a muzeum je považovalo za ztracené. To vedlo k tomu, že si letos ze zámku po přibližně ročním vyjednávání celou vzácnou sbírku v hodnotě 20 milionů korun odvezlo.

Šuman důrazně odmítl, že by sbírkové předměty poslal do restaurátorské dílny bez vědomí Národního muzea. Podle statutárního zástupce ředitele muzea a ředitele muzejní knihovny Martina Sekery ale o takovém souhlasu není žádný písemný záznam. „Musela by o tom být nějaká písemná dohoda nebo smlouva k manipulaci. Výjimkou by byla hrozící pohroma jako třeba požár, v takovém případě se může s fondem manipulovat bez našeho souhlasu,“ vysvětlil Sekera.

Téměř pět tisíc knih z původních více než 80 tisíc, které ještě za první republiky Thunové před prodejem děčínského zámku státu vlastnili, by se do Děčína mohlo vrátit. Vedení zámku, kde byly před pěti lety pro sbírku vybudované speciální regály, o to bude usilovat. Záleží nyní na dohodě s muzeem. „Snažíme se veškerou komunikaci narovnat a velmi intenzivně jednáme s muzeem. Rádi bychom knihy měli zpět co nejdříve,“ dodává Poskočilová.