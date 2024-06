Radní se rozhodli výběrové řízení, do kterého se přihlásilo několik uchazečů, zrušit. Zároveň vyhlásili nové výběrové řízení, do kterého se mohou zájemci o ředitelování na Vojanovce hlásit do 19. července. Pokud se podaří v tomto výběrovém řízení vybrat nového ředitele či novou ředitelku, nastoupí do čela školy od začátku října.

Mohlo by vás také zajímat: Silnice není naše, volejte ŘSD. K propadu na Teplické dal Děčín zvláštní značku