V Želenicích, Vilsnici a v Bynově. Tam se státní podnik České pošta rozhodl zrušit k 30. červnu své pobočky. I přes snahu ze strany Děčínských to nějak zvrátit se nepovedlo u zmíněných pošt chod nějak prodloužit. Lidé v okolí těchto poboček mají smůlu. Respektive zatím, protože se to možná ještě změní.

Česká pošta, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lubomír Stehlík

Od 1. července už nebude fungovat pošta 3, Želenická 1543. Dále skončily také pošta 5 v Lesní cestě 291 a pošta 6 v ulici Vilsnická 46.

Obyvatelé bynovského sídliště, Horního Oldřichova nebo Nové Vsi mají ještě naději, že si v budoucnu budou opět vyřizovat poštovní věci v Bynově (zrušená pošta 5). Psali jsme zde: děčínská radnice jedná. Radnice totiž jedná s Českou poštou o zřízení franšízy Pošta Partner Plus. Nicměně probíhající jednání zatím uzavření pobočky ze strany České pošty nikterak neovlivnily. Vše zůstává ještě otevřené.

Přehledně: Kde Česká pošta od července ruší pobočky. Které služby zdražují

Česká pošta od 1. července ruší tři stovky svých poboček. V pátek na poslední den provozu otevřely rušené pobočky pouze na symbolickou první hodinu. Pak se dveře pro klienty uzamkly definitivně.

Od začátku prázdnin jich bude místo dosavadních 3200 k dispozici pouze 2900. Hlasité rozhořčení po tomto rozhodnutí oznámeném v březnu netajili zástupci radnic ani obyvatelé měst, jichž se rušení poboček dotkne. Starostové se proto při jednání s vedením pošty snažili rozhodnutí zvrátit, nebylo jim to však nic platné. Manažeři státního podniku u svého seznamu neustoupili co do počtu zrušených poboček ani o píď.

Bynovští dál mají šanci na udržení pošty, děčínská radnice jedná o franšíze