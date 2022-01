Slavit se brzy bude i v Děčíně. A to šesté narozeniny medvěda Bruna, které připadají na 29. ledna. Zoo proto připravila pro návštěvníky a fanoušky soutěž. Úkolem soutěžících bude vytvořit originální narozeninové přání pro Bruna, tři nejhezčí odmění trikem s jeho portrétem a balíčkem propagačních předmětů.

Lidé mohou popřát videem, vzkazem, papírovým přáním, originálním výrobkem, obrázkem, fantazii se meze nekladou. Přání je nutné doručit do zoo osobně, poštou nebo e-mailem do pátku 28. ledna. Při odevzdávání by měli soutěžící přiložit své jméno, věk, město a kontakt. Pojďte Brunovi popřát s námi, vyzývá děčínská zoologická zahrada.

Hlavní tvář zoo, medvěd kamčatský Bruno, si svou oslavu v sobotu 29. ledna ale příliš neužije. „Oslava medvědích narozenin bude vzhledem k termínu, na který připadá, jen symbolická. Bruno svoji narozeninovou oslavu totiž prospí. V prosinci zalehnul ve vnitřní expozici a ačkoli nespí úplně – každý den si vychutná svou zimní, v pravdě dietní, dávku krmení – tak se mu ven do chladného počasí nechce,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková. Bruno patří k děčínské zoologické zahradě již téměř tři roky. Přicestoval ze Zoo Brno na jaře 2019.

Medvěd kamčatský Bruno.Zdroj: Zoo Děčín

V Chomutově hned na začátku roku začne návštěvníkům, hlavně těm menším, sloužit nový herní prvek. „Bude to krásná panda. Vyřádí se na ní určitě děti. Chystáme také dalších šest herních prvků, které budou rozmístěné po areálu,“ uvedla Věra Fryčová, ředitelka chomutovského zooparku.

Také v Chomutově už chystají velkou slávu spjatou s medvědy. Doufají, že se konečně uskuteční, poslední dva roky totiž muselo být velmi oblíbené probouzení medvědů po zimním spánku, kvůli koronavirovým opatřením, zrušeno.

„Probouzení chystáme, těšíme se a doufáme, že konečně proběhne. Plánujeme ho opět v březnu, vše pilujeme, uvidíme, co bude. Ale věříme. Opět by měla dorazit probouzet medvědy také známá osobnost,“ řekla Fryčová. Jméno „VIP budíčku“ ale prozatím neprozradila.

V zooparku nedávno zprovoznili čtyři webkamery, které sledují život zvířat v expozicích. „Když prší nebo mrzne, může být milým zpestřením pustit si na obrazovce naše poskakující charzy nebo hledat v teráriu ukrytého varana,“ pokračovala ředitelka zooparku.

Kromě výběhů charz žlutohrdlých a makaků magot sledují terárium s varanem stepním a dvě sousedící voliéry, které obývají bažanti stříbrní a krasky červenozobé. „Do budoucna chceme umístění kamer čas od času měnit, aby bylo možné sledovat i další zvířata,“ dodala Fryčová.

Ústeckou zoologickou zahradu kromě akcí na začátku roku a nových přírůstků čeká zásadní „administrativní zkouška“. Před časem totiž přišla o plné členství v asociaci zoologických zahrad kvůli výhradám k některým chovům a personálnímu zajištění. Nyní má zahrada podmínečné členství a během jara či léta mají proběhnout kontroly. Po nich se rozhodne, zda bude zoo vráceno plné členství nebo zda bude muset přijmout další nápravná opatření.