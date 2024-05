Než započala rekonstrukce inženýrských sítí v Žižkově ulici, která je jedinou příjezdovou cestou k děčínské zoologické zahradě, vznikla na cestě kolem Jahnovy vyhlídky nová Zoo stezka. Ta má zpříjemnit návštěvníkům cestu do zoo nejen v době, kdy je nutné se za zvířaty vydat pouze pěšky.

Zoo stezka k děčínské zoo vede od viaduktu u Mototechny. | Video: Deník/Jitka Vepřovská

V současné době je sice ulice průjezdná, brzy by ale měla přijít další etapa prací na rekonstrukci a s tím spojená uzavírka. Pěšky se mohou lidé vydat do zoo buď po červeně značené turistické trase přes Červený vrch a kolem "Nebíčka", nebo po nové Zoo stezce, která vede od parkoviště u kruhového objezdu v Podmoklech a dále pod viaduktem u Mototechny kolem Jahnovy vyhlídky. Na trase dlouhé zhruba 680 metrů (mapa ZDE) vzniklo několik zastavení s úkoly, které zabaví zejména děti. Na stezce se seznámí s některými obyvateli zoo, vyzkouší si například, jaké je lovit hmyz ve skulinách skály jako mravenečník, zaběhají si jako vlk, poměří výšku s medvědem nebo mohou zkusit najít sovy ukryté ve skalách. Na stezce najdou i fotopoint se známým útěkářem makakem chocholatým či zastavení se sochou medvěda na Jahnově vyhlídce.

Stavební práce v ulicích pod zoologickou zahradou, které by měly být hotové do konce října, začaly už letos v březnu a jsou rozdělené do čtyř etap. Některé části prací tak omezují osobní dopravu. V současné době k zoo nezajíždí ani autobus, který má kvůli harmonogramu prací v Žižkově ulici výluku. Linka by měla opět fungovat od poloviny června.

O rekonstrukci jsme psali zde: Cestu do děčínské zoo komplikuje oprava vodovodu a kanalizace