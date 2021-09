Během letošního roku se v zoo narodila čtyři mláďata veverek, jedno na jaře a tři v létě. „Při odchytu jsme zjistili, že starší mládě je samička a trojice z červnového vrhu čítá jednoho samce a dvě samičky. Zároveň s určováním pohlaví jsme zvířata i načipovali, abychom je v budoucnu od sebe lépe rozeznali a také pro potřeby evidence,“ vysvětlil vrchní chovatel Petr Haberland.

Odchyt mláďat nebyl snadný. Veverky jsou velmi rychlé a hbité a velmi obtížně se chytají, akce ale musela proběhnout co nejrychleji. U tohoto druhu totiž hrozí, že by delší stres mohl způsobit šok a následně by zvířata mohla uhynout.

Veverčata v děčínské zoo ale nezůstanou. U dvou z veverek se již podařilo zajistit nový domov. Zbylé dvě nabídne zoo do chovu jiným zoologickým zahradám nebo soukromým chovatelům. „Odejít by měly co nejdříve, protože předpokládáme, že v brzké době bude mít dospělý pár další mláďata,“ doplnil Haberland.

V současné době je Zoo Děčín jedinou zoologickou zahradou v České republice i na Slovensku, která tento druh nádherně zbarveného tropického hlodavce množí.