V děčínské zoologické zahradě se radují z dalšího mláděte. Opět po roce se podařilo rozmnožit nádherně zbarvenou a ohroženou tropickou veverku Prévostovu.

Veverka Prévostova. | Foto: Zoo Děčín

„Narodila se zhruba před dvěma měsíci. Na to, že je na světě, ale chovatelé přišli až v těchto dnech, kdy vylezla z hnízdní budky. Samice totiž rodí mláďata do úkrytu, který chovatelé nekontrolují z toho důvodu, že by matka mohla mláďata ze stresu buď přestat kojit, nebo je dokonce sežrat,“ vysvětlil vrchní chovatel Petr Haberland.