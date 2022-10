„Prvních pár dní po porodu necháváme matku s mládětem v naprostém klidu, aby se nenarušily mateřské vazby. Mohlo by se totiž stát, že se samice přestane o mládě starat,“ vysvětlil vrchní chovatel Petr Haberland. Sambaři si podle něj své potomky velmi střeží. Jak samec, tak samice neváhají v případě ohrožení napadnout případného nepřítele. Dokáží ho udeřit nejen kopyty, ale také kousnout.

Samička se má čile k světu a matka se o ni pečlivě stará. „Děčínská zoo je velmi ceněným chovatelem tohoto jelínka z Filipín, zvířata se u nás pravidelně množí, a dokonce jsme se v roce 2004 zasloužili o první odchov tohoto druhu v České republice,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková. Dvě samice narozené během let 2020 a 2021 odešly letos v létě do německých zoo v Kolíně nad Rýnem a Chemnitz.

FOTO: Je to kluk. V děčínské zoo se narodilo mládě lamy vikuně

V současné době čítá stádo v děčínské zoo čtyři kusy. Po většinu dne mohou návštěvníci při dobrém počasí spatřit celou skupinu ve venkovním výběhu, a to i přesto, že mají jeleni po celý den přístup do vnitřní stáje, aby se mohli, jakožto tropická zvířata, ukrýt do temperované ubikace.

Sambar skvrnitý je velmi vzácný druh sudokopytníka z oblasti Filipín, kde je endemitem. Sambaři jsou zde silně ohroženi. Podle údajů Světového svazu na ochranu přírody (IUCN) žije na ostrovech Panay a Negros méně než 2500 jedinců, trend je přitom stále klesající. Hlavním problémem je fragmentace populace, postupující expanze zemědělských ploch na úkor původních lesních oblastí a také lov pro maso a trofeje, a to i přes ochranu místní legislativou. Od roku 1990 jsou sambaři skvrnití součástí filipínského záchranného programu. Zdroj: Zoo Děčín