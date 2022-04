Chovatelé předpokládají, že se v roce 2022 dočkají i dalších mláďat, protože je s největší pravděpodobností březí i druhá samice. A navíc kapybary mohou mít i dva vrhy do roka. „Mláďata se mají čile k světu, matka se o ně vzorně stará a na jejich bezpečnost dohlížejí i ostatní členové stádečka. Naše zoo se věnuje chovu kapybar vodních už devětadvacet let. Za tu dobu se zde narodily více téměř 3 desítky mláďat,“ uvedl vrchní chovatel děčínské zoo Petr Haberland.

K páření dochází ve vodě, březost kapybařích samic trvá pět až pět a půl měsíce. Většinou se rodí 2 až 8 mláďat, jejichž hmotnost se pohybuje okolo 1,5 kg. „Mláďata jsou po porodu dokonale vyvinutá a hned následující den už dokážou přijímat pevnou stravu. Matkou jsou ale i přesto ještě dva měsíce kojena,“ doplnil Haberland.

Letos narozená mláďata jsou k vidění ve výběhu se dvěma odrostlými mláďaty z loňského roku. Celkově čítá nyní skupina osm jedinců.

Kapybary vodní najdete i v dalších členských zoo Unie českých a slovenských zoologických zahrad UCSZOO: Zoo Brno, Zoo Jihlava, Zoo Plzeň, Zoo Zlín a Zoo Košice.

Kapybara vodní patří mezi zvířecí rekordmany. Je totiž největším žijícím hlodavcem na světě. Je to zvíře, které najdete vždy blízko u vody. Je výborným plavcem a dovede se i potápět. Pro pohyb ve vodě je dokonale uzpůsobena, mezi prsty má plovací blány. Vodní prostředí vyhledávají kapybary nejen jako oblast s bohatým travním porostem (název "kapybara" má původ v nářečí indiánského kmene Guarani a znamená "pán trávy"), ale i z termoregulačních důvodů, neboť na souši se jejich mohutné tělo rychle přehřívá. Tato „přerostlá morčata", jak jim lidé často říkají, pocházejí z tropických krajů Jižní Ameriky východně od And. Mohou dorůstat do hmotnosti až 80 kilogramů, délka těla se pohybuje v rozmezí od 1 do 1,3 metru a kohoutková výška na hranici 50 centimetrů.

