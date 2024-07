Trasa mezi křižovatkou u podmokelské pošty a křižovatky s Hankovou ulicí je ve směru od Teplic přibližně dvojnásobně delší než v opačném směru a pro řadu řidičů je to obtěžující. „Podle výpočtů dopravní fakulty ČVUT je technicky možné, aby i tento úsek byl obousměrný,“ říká náměstek děčínského primátora Ondřej Smíšek. Jednou z hlavních výhod by byl pokles emisí vypouštěných projíždějícími auty a pokles hluku.

ČVUT přitom podobný výpočet v minulosti již dělalo, tehdy ale spočítalo, že je taková úprava nerealizovatelná. Velkým špuntem totiž byl kruhový objezd u supermarketu Lidl, který kvůli nedostatečné propustnosti ve špičkách blokoval dopravu ve velké části Podmokel a na Novém mostě, což se mnohdy přenášelo i na druhý břeh Labe. „Je zřejmé, že bez úprav, kterými tento kruhový objezd nedávno prošel, by zobousměrnění Podmokelské nebylo realizovatelné,“ ukazuje návaznosti jednotlivých dopravních staveb Smíšek.

O případné změně již ví také policie, jejíž zástupci jsou členy dopravní komise. Právě ta tuto změnu připravuje, nedávno schválila rada města zahájení jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic, které je vlastníkem silnice. Zobousměrnění s sebou totiž přinese i nezbytné stavební úpravy křižovatky u podmokelské pošty, která se v současné době koncipována pro jednosměrný provoz.

Změna ve vedení dopravy přinese úlevu především tranzitní dopravě a lidem jedoucím od Bynova, tedy podle sčítání dopravy z roku 2020 asi 14 tisíc vozidel v obou směrech. Ani zobousměrnění Podmokelské ale neumožní u pošty odbočit při jízdě od nádraží rovnou ke kruhovému objezdu u Lidlu. „Tito řidiči budou muset i nadále na trasu vedoucí přes autobusové nádraží, pro přímé odbočení směrem ke kruhovému objezdu zde není dostatek místa. Podle našich dat se ale nejedná o tak významný dopravní tok,“ vysvětluje Jiří Zeisek z dopravní fakulty ČVUT.



V případě úspěšných jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic má město jasno, kdy by mohl být obousměrný provoz v celé délce Podmokelské ulice obnoven. „Rozhodně to nebude dřív, než bude hotová rekonstrukce mostu v Mojžíři. Teprve po jejím skončení bychom to spustili,“ zmínil Ondřej Smíšek velkou dopravní stavbu na Ústecku, která velmi významně ovlivní dopravu také na Děčínsku. Po Podmokelské ulici totiž povede objízdná trasa místo uzavřené silnice v údolí Labe, podle sčítání dopravy na ní kvůli tomu bude silnější doprava než na velkém úseku dálnice D8 v Ústeckém kraji.

