Zrušená železniční linka, vznik nového přímého spojení Děčína a Šluknovska nebo prodloužení tarifu Dopravy Ústeckého kraje až do České Lípy. V neděli 10. prosince začnou platit nové jízdní řády, které přinesou řadu změn.

Železniční zastávka u Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu. Ilustrační foto | Foto: Michal Šafus

Nejzásadnější změnou, proti které se nedávno zvedla vlna nevole, je zrušení vlakového spojení mezi Rybništěm a Varnsdorfem. To podle kraje využívalo velmi málo cestujících, a proto se rozhodl pro redukci. Nové bude zajištění veřejné dopravy po této trase především na autobusech. I přesto se bude možné dostat z Varnsdorfu do Děčína vlakem. Nově totiž začnou jezdit mezi Děčínem a Varnsdorfem tři páry vlaků, které budou do největšího města Šluknovska přijíždět v době špičky. Tedy okolo 7., 15. a 17. hodiny. Zároveň by všechny železniční spoje na Šluknovsku měly zajišťovat moderní motorové jednotky Siemens Desiro v zeleném polepu Dopravy Ústeckého kraje.

Další změny v železniční dopravě pak kraj připravil u turistických linek. V rámci linky T2 vznikne nová odnož v relaci Jedlová – Varnsdorf Pivovar Kocour. Spoje na této lince budou vedeny dvěma spojenými jednotkami Desiro, které se rozdělí v Rybništi. Přední část pojede do Varnsdorfu, zadní do Mikulášovic. Turisté tak poprvé získají přímé spojení Děčína a oblíbeného pivovaru ve Varnsdorfu, v turistické sezóně pojede čtyřikrát denně.

Nepatrně se pak zrychlí cestování do Teplic. Díky ukončení výluk se totiž zkrátí cestovní časy mezi Ústím nad Labem a Teplicemi, zrychlení se dotkne i osobních vlaků jezdících mezi Děčínem a Kadaní.

Dobrá zpráva! Krajské jízdné v autobusech a vlacích příští rok nezdraží

Drobné novinky pak připravil kraj také v autobusové dopravě, změny se týkají především Šluknovska. Linka 403 z Varnsdorfu do Krásného Pole v Chřibské bude nově trasována k varnsdorfskému vlakovému nádraží. Odpolední spoj linky 409 jedoucí z Krásné Lípy bude prodloužen až do Brtníků. Zároveň vlivem zavedení ranního spoje na lince 409 dojde k zrušení sezónního spoje linky 407 z Brtníků do Varnsdorfu. Na lince 409 z Dolní Poustevny do Rumburku pak bude přidán ranní spoj mezi Rumburkem a Vilémovem s možností přestupu na vlakovou linku U8 v Mikulášovicích, v opačném směru s možností přestupu na rychlíkovou linku do Kolína v Rumburku.

Výraznou změnou platnou od 10. prosince je prodloužení platnosti tarifu Dopravy Ústeckého kraje až do České Lípy a v opačném směru tarifu Libereckého kraje IDOL až do Děčína. Nebude tak již nutné využívat dvou jízdenek, případně tarifu dopravce. Propojení obou integrovaných dopravních systémů bude platit jak pro osobní vlaky, tak i pro rychlíky.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura