Řadu dní měl František Hrdlička velmi vysoké horečky a bolesti. Poté, co si prošel těžším průběhem nemoci, změnil názor. Očkovat se nechá hned po uplynutí lhůty 90 dnů od prodělání koronaviru.

V Domově pro seniory ve Vroutku pracuje Hrdlička jako technik údržby. Když v tamním domově v únoru testy odhalily koronavirus zhruba u poloviny klientů a u řady zaměstnanců, byl mezi nakaženými vitální osmapadesátník také. Nemoc u něj měla těžší průběh, nečekal to. „Položilo mě to docela těžce. Jedenáct dní v kuse jsem ležel v hodně vysokých horečkách, pořád mě hodně bolela hlava, měl jsem zimnici. Bylo mi opravdu hrozně a ještě teď mám následky,“ popisuje.

Před proděláním covidu o očkování sice uvažoval, nechtěl na něj ale určitě jít v nejbližší době. Chtěl si počkat na více ověřených informací, na dobu, až se situace trochu uklidní. „Počítal jsem s tím, že se do budoucna nechám očkovat. Nejsem odpůrce. Ale ne hned. Až budu sám chtít, až sám se rozhodnu,“ vypráví Hrdlička.

Zdroj: archiv Františka HrdličkyA jaké měl muž z Podbořanska k odkladům důvody? „Z dřívějších dob, kdy nám pořád říkali, co smíme a co ne, nemám vůbec rád nařizování. A teď mi to tak připadalo, bylo toho všude plno, že se musíme okamžitě všichni očkovat, bez ptaní. Přišlo mi to jako donucování. A já mám rád svobodnou volbu,“ předkládá své argumenty.

Vadily mu prý také různé protichůdné informace k očkování, dezinformace, objevovala se řada zpráv zpochybňujících vakcinaci. Jenže on se rád rozhoduje na základě ověřených informací.

Poté, co si nemocí prošel, ale svůj postoj k očkování přehodnotil. Covid podle něj navíc s dalšími mutacemi nabral na síle. Muž měl zasaženou velkou část plic, i po dlouhodobé léčbě u něj dosud část potíží přetrvává. „Pořád mám bolesti na plicích, i po takové době. Ještě stále mám plicní potíže, mám problémy s dýcháním. Bylo to hrozné, bylo mi hodně špatně. Není to určitě žádná rýmička, už to nikdy nechci zažít. Změnil jsem názor a rozhodl jsem se, že se nechám očkovat hned,“ říká František Hrdlička.

„Teď jen čekám, až budu moct. Půjdu hned, jak mi uplyne devadesátidenní lhůta po prodělání nemoci. Bude to koncem května,“ dodává.