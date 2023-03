Po půl roce doznalo vedení Děčína první změny. Ve čtvrtek 30. března zastupitelé odvolali prvního náměstka Jana Skalického. Odvolání navrhl další náměstek Václav Němeček. Zastupitelé Skalickému vyčítali jeho chování. Z jejich pohledu nebyl na zasedání zastupitelstva připravený, nelíbila se jim ani jeho účast na proruských demonstracích. Hlasování o odvolání předcházela dlouhá diskuze.

Jan Skalický na archivním snímku. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Pro jeho odvolání hlasovali zástupci koalice i opozice, dohromady si jeho konec v pozici náměstka přálo 21 z 27 zastupitelů. Nervozita byla při čtvrtečním jednání patrná od prvního okamžiku. Jednotlivé zastupitelské kluby jednaly přímo v sále, scházely se i v předsálí. Jednání se konala nejen v rámci jednotlivých klubů, ale i mezi politickými subjekty. Řada zastupitelů během projednávání programu zastupitelstva chodila nervózně po sále. Kromě náměstka Němečka se proti svému prvnímu zástupci postavil i primátor Jiří Anděl. "Umím si jen velmi těžko představit další spolupráci s panem Skalickým. K návrhu nás vedly velmi složité a neuspokojivé výsledky práce pana náměstka. Výsledky odpovídaly tomu, že se věnoval příliš širokému spektru činností a nedotahoval věci do konce," vysvětloval Anděl, který stejně jako Němeček a Skalický loni na podzim kandidoval za ANO, proč návrh na odvolání přišel přímo z koalice.

Anděl nechce, aby Děčín nebo děčínské ANO bylo spojováno se stylem práce Jana Skalického." Zažili jsme arogantní vystupování pana Skalického. Viděli jsme jeho častou nepřipravenost," řekl při schvalování programu pirátský zastupitel Petr Zdobinský, který patřil s dalšími opozičními zastupiteli k velkým kritikům Skalického od jeho zvolení do vedení města. Poukazovali kromě jiného na to, že podle jejich názoru nemá vztah k Děčínu a město nezná.

Valdemar Grešík rezignoval na post zastupitele, nahradil jej Nádvorník

Skalický podle svých slov nehodlá rezignovat na post zastupitele. Svou budoucnost v klubu ANO zváží v příštích týdnech. „To, že má pan primátor se mnou problém, jsem se dozvěděl v pondělí poté, co jsem se jej na to přímo zeptal. To, že je spolupráce složitá, jsem ale věděl dlouhé měsíce,“ reagoval na současný stav Jan Skalický. Marně prý vyzýval primátora k tomu, aby se zapojil do různých projektových akcí na magistrátu.

Se svým odvoláním před začátkem zastupitelstva počítal. „Pan primátor prakticky nepracuje. Rád oddává, rád předává nejrůznější ocenění. Ale nepracuje na projektech města. Bylo velmi obtížné se s ním domluvit na tom, jakou má vizi řízení města. Nyní se bude hrát o to, kdo bude primátor. Pan primátor mou důvěru ztratil, protože porušil koaliční dohodu. Teď to mohu říct, pan primátor je velmi slabý primátor,“ dodal Skalický.

Nového náměstka primátora by zastupitelé měli projednávat na konci dubna. Měl by být opět z hnutí ANO. Podle představitelů obou koaličních stran, tedy ANO i SPD, by se odvolání Jana Skalického na další spolupráci obou stran projevit neměla.

Podle Miroslava Šefary z SPD byla hlasováním porušena koaliční dohoda, protože návrh na odvolání Skalického nezískal většinovou podporu klubu ANO. Stejného názoru je nyní již bývalý náměstek, pro jeho odvolání při jednání klubu zvedlo ruku pět z jedenácti jeho členů. „Nemyslím si, že bychom udělali něco, co by zavdalo příčinu k ukončení fungování stávající koalice,“ je přesvědčený Jiří Anděl.

Podle lídra SPD Jaroslava Foldyny bylo čtvrteční zasedání trochu chaotické. „Koaliční smlouva částečně porušena byla. Ale nebylo to tak zásadní, abychom ji vypověděli. V tuto chvíli není důvod k tomu, aby končila koalice,“ potvrdil pokračování spolupráce Jaroslav Foldyna.

Pro odvolání Skalického hlasovalo 21 zastupitelů ze všech klubů, proti byl kromě Skalického také Miroslav Šefara (SPD), zdrželi se Radek Flaschs, Jan Kasl a Radek Kudrnáč z ANO a Jaroslav Foldyna z SPD.

Výsledek hlasování o odvolání prvního náměstka primátor města Děčín Jana Skalického.Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Odkaz na článek níže naznačuje, jak se to na děčínské radnici "vybarvilo" po loňských komunálních volbách.

Vládu nad Děčínem převzalo ANO a SPD, staronovým primátorem je Anděl