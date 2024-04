Hrdinský čin si na své konto připsal strážník, který se ve svém volném čase stal svědkem krádeže u obchodního domu Tesco v Děčíně. Zloděj využil chvíle, kdy 83letá seniorka vykládala nákup do auta a kabelku měla zavěšenou na nákupním vozíku. Tu zloděj sebral a dal se na útěk. Strážníkovi Petru Strnadovi to však neuniklo a za zlodějem se vydal. Deníku popsal, jak celý incident proběhl.

Děčínský strážník Petr Strnad chytil muže, který okradl u obchodního domu Tesco seniorku o kabelku. | Foto: Se svolením Petra Strnada

Ke krádeži, o které jsme už informovali, došlo v pondělí 8. dubna. Petr Strnad tou dobou končil noční směnu a vydal se do Tesca na nákup a vyzvednout narozeninový dárek pro syna. „Když jsem byl na odjezdu domů od hlavního vchodu do Tesca, tak jsem na dálku viděl, mezi myčkou a druhým vchodem do Tesca, jak dotyčný zloděj krade staré paní kabelku a dává se na útěk směrem za Tesco. Naskočil jsem do auta a rychle přejel k zadnímu vchodu, tam odstavil vozidlo a rozběhl se za ním," uvedl děčínský strážník, který byl tou dobou v civilu.

Za obchodním domem se podařilo kabelku najít, ale chyběla v ní peněženka. Strážník pokračoval v pronásledování zloděje a spatřil, jak odhodil koženou peněženku do tújí a běžel dál směrem do ulice J. Š. Baara. Tam se jej Petru Strnadovi podařilo dostihnout a zadržet. „Chvíli se chtěl přetahovat, ale nakonec zjistil, že to bude marný boj,“ doplnil děčínský strážník.

Zanedlouho na pomoc přiběhl další svědek události, který strážníkovi zloděje pomohl dovést zpět na místo, kde kabelku ženě odcizil. „Po cestě jsme se zastavili u těch tújí a vizuálně zkontrolovali to dané místo, kam peněženku odhodil. Nenašli jsme ji, protože nebyla možnost to pořádně zkontrolovat. Neustále jsem držel zloděje, abych mu zabránil v případném útěku," vysvětlil Strnad s tím, že zloděj měl neustále opakovat, že žádnou peněženku nezahodil.

Seniorka si při nákupu v Děčíně pověsila kabelku na vozík. Sebral ji zloděj

Brzy podle strážníka dorazili na místo, kde už okradená paní po telefonu hovořila s policií. Petr Strnad si telefon převzal, celou situaci policistům popsal a nasměroval, kam má hlídka přijet. Policisté byli zanedlouho na místě a dotyčného si převzali. „Řekl jsem jim, že jsem viděl, kde tu peněženku odhodil a zda se tam nezajdeme teď všichni společně podívat. A šlo se. Samozřejmě na daném místě u těch tújí jsem jednu rozhrnul a vypadla na mě kožená peněženka. Peníze nikde,“ popsal Strnad s tím, že na důraznou výzvu, kde jsou peníze, je zloděj nakonec vyndal z boty.

Kabelka i s peněženkou a penězi se okradené ženě vrátila a zloděj skončil na policejní stanici. Hrozí mu až tři roky za mřížemi, v nedávné minulosti byl podle policie za obdobnou trestnou činnost už odsouzen. „Děkuji moc tomu muži, který mi přispěchal na pomoc," uzavřel Strnad.

Mohlo by vás také zajímat: Obálky a papírky, před soudem v Děčíně začala další větev řidičákové kauzy