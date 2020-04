Ve většině oslovených měst se vydali cestou odpouštění nejrůznějších poplatků. „Jako město příliš nebytových prostor nevlastníme. Přesto se na nás už jedna živnostnice obrátila a její žádosti o odpuštění nájmu jsme vyhověli,“ uvedl starosta Varnsdorfu Roland Solloch s tím, že nechystají žádné plošné opatření, ale chtějí postupovat individuálně.

První nájem odpustili také v Krásné Lípě, kde podle starosty Jana Koláře požádala o úlevu kadeřnice, která je v nájmu v městském domě. Právě kadeřníci patří k živnostem zasaženým nejvíce. Problémy mají také hostinští, jak už Deník informoval dříve. Ti ale mohou alespoň využívat prodeje skrze okénko.

Úlevy podnikatelům zasaženým restriktivními opatřeními vlády řeší města nejčastěji formou odpouštění nebo odkládání poplatků. To je i případ Děčína. Letos zde například nebudou muset hospodští a provozovatelé barů nebo kaváren platit poplatek za předzahrádky. Hoteliéři a majitelé penzionů si pak mohou odložit platbu za první tři čtvrtletí letošního roku, aniž by jim hrozila sankce. Platbu za první čtvrtletí měli uhradit v této době.

„Na radě města jsme velice intenzivně probírali možnosti, jak pomoci lidem v našem městě a podnikatelům, kterých se dotýká tato nelehká doba. Rozhodli jsme se pro některá opatření, diskuze o dalších bude pokračovat,“ řekl primátor Děčína Jaroslav Hrouda. Další jednání o pomoci živnostníkům čeká děčínské radní příští týden v úterý.

S podporou především podnikatelů, kteří jsou navázaní na cestovní ruch, počítá Děčín i v následujících měsících. Po uvolnění restriktivních opatření chce totiž výrazně podpořit cestovní ruch, aby se Děčín stal vyhledávaným cílem turistů z celé České republiky. „Přesuneme a rozdrobíme naše plánované akce tak, abychom letošní sezonu co nejvíce natáhli. Chceme, aby do Děčína přijíždělo postupně co nejvíce turistů, což je pro podnikatele velice důležité,“ dodal Hrouda s tím, že město bude investovat do propagace Děčína.

O podpoře ostatním živnostníkům zasaženým vládními opatřeními děčínští radní zatím nerozhodli. Například Litoměřice už schválily program, ve kterém mohou tito lidé žádat o dar deset tisíc korun. O ty mohou požádat živnostníci, kteří jsou v nájmu jinde než v městských budovách.

V Rumburku odpustili některým podnikatelům nájemné. „Týká se to těch, které epidemie negativně zasáhla,“ vysvětlil starosta Lumír Kus. Většinou jsou ale zasažení živnostníci v nájmech v městských příspěvkovkách, jejich ředitelé tak musí požádat radu o možnost snížit nájemné. V Rumburku také musí řešit, co se školními jídelnami, které nyní nesmí vařit. „V jídelnách jsou v nájmu soukromé firmy, které si nyní na nájem nemají jak vydělat,“ připomněl Kus.

Živnostníky podpoří také Ústecký kraj, který přidá k 25 tisícům od státu stejnou částku. Pokud dotaci v pondělí schválí krajské zastupitelstvo, vyjde až na 70 milionů korun.