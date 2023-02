Děčín zaplatil za celý loňský rok za elektřinu na zimním stadionu necelé dva miliony. Do konce loňského roku měl ceny výhodně zastropované. Od ledna ale platí výrazně více. „Za leden jsou náklady 430 tisíc korun, o rok dříve to bylo okolo 200 tisíc,“ řekl manažer děčínského hokejového klubu Jan Havlíček.

Kromě elektřiny vzrostla i cena tepla, které je potřeba například k vytápění šaten. V roce 2022 zdražilo o 54 procent, letos se počítá s dalším růstem o 36 procent. V Děčíně se proto rozhodli zkrátit končící zimní sezónu a s rozpouštěním ledu začnou 26. března. Dříve přitom led měli do dubna, v covidových letech byl na největším zimním stadionu na Děčínsku dokonce celoroční provoz.

S kratší sezónou musí počítat i ve Varnsdorfu, kde vypnou chlazení již 12. března. Také největší město Šluknovského výběžku vedou k omezení provozu úspory. „Každý týden provozu nás stojí 100 až 120 tisíc korun. Kvůli úsporám jsme se rozhodli ukončit zimní sezónu o dva týdny dříve,“ vysvětlil starosta Varnsdorfu Jan Šimek.

Podle předsedy varnsdorfského hokejového klubu Josefa Hambálka nastanou problémy v některých žákovských kategoriích, které se hrají do konce března. Podle rozpisu, který má klub zveřejněný na svých stránkách, by po březnovém rozpuštění ledu měli odehrát domácí utkání mladší žáci a třeťáci. Problém je v tom, že mladí hokejisté nebudou moci dva týdny trénovat.

„Mysleli jsme, že budeme moci pokračovat v Jonsdorfu nebo Rumburku. Jonsdorf má ale dlouhodobě problém, takže asi taky zkrátí sezónu. A v Rumburku podle mých informací rovněž uvažují o dřívějším rozpuštění ledu,“ řekl Hambálek. Mládežnické týmy tak budou muset pravděpodobně poslední utkání končící sezóny odehrát na hřištích soupeřů.

O něco kratší by měla být na děčínském zimním stadionu také příští sezóna, stříkat led by měli začít o jeden až dva týdny později, než bylo zvykem. Než se bude možné poprvé sklouznout na novém ledě, plánuje hokejový klub pro své mládežníky například příměstské tábory.

Posun sezóny

Podobným problémům by bylo možné předejít posunem sezóny, která i u amatérských a mládežnických soutěží začíná v průběhu září a dohraná je na konci ledna nebo začátkem března. Chladit je tak potřeba kvůli předsezónní přípravě už během srpna, kdy běžně teploty šplhají ke třiceti stupňům. Naopak chladnější březen mnohdy zůstává bez soutěžních zápasů. „Budeme na svazu navrhovat posun začátku soutěží,“ uvedl manažer děčínského hokejového klubu Havlíček. S pozdějším začátkem soutěží by neměl problém ani Josef Hambálek z Varnsdorfu. Podle jeho názoru se mohou mladí hokejisté během léta věnovat doplňkovým sportům. Především u velkých klubů se ale takový návrh zatím s pozitivní odezvou nesetkal.

Provozovatelé některých zimních stadionů na severu Čech naopak letos sezónu prodlouží. Reagují tak na zvýšenou poptávku poté, co jiné hokejové haly v jejich okolí oznámily, že ukončí kvůli drahým energiím letošní sezónu o něco dříve. Jedním z takových zimáků je ten v Roudnici nad Labem, kde kromě mužského a ženského týmu hraje také řada mládežnických družstev.

„U nás budeme mít zimní stadion otevřený nejméně do půlky dubna. Nyní se bavíme s majitelem, tedy městem, o prodloužení provozu až do konce dubna. Město má poptávku na komerční akce právě i na duben,“ řekl předseda roudnického hokejového klubu David Sklenář. Roudnickým hraje do karet to, že nejbližší zimní stadion v Mělníku patří mezi ty, které letos zkrátí zimní sezónu. V létě by pak v Roudnici nad Labem měli začít vyrábět led ve stejném termínu jako v jiných letech, tedy v polovině srpna.