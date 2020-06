Desítky milionů korun investuje Děčín do sportovního areálu u zimního stadionu. Po multifunkčním sportovišti v jeho sousedství nyní přišla na řadu střecha zimního stadionu, která je už roky v havarijním stavu, a do stadionu tak zatéká.

Děčín žádal o dotaci, nebyl ale úspěšný. Opravu za 26 milionů korun tak bude platit ze svého rozpočtu. „Majetek města je nutné obnovovat a zimní stadion si tuto investici určitě zaslouží. Proto jsem rád, že se podařilo tuto akci prosadit a vyčlenit na ni finanční prostředky,“ uvedl náměstek primátora Vladislav Raška.

Město se do investice pustilo v době, kdy musí kvůli koronaviru počítat s výraznými propady příjmů. „Střecha zimního stadionu je ve špatném stavu, dovnitř dlouhodobě zatéká, proto se město rozhodlo, že tuto investici nezastaví,“ řekl mluvčí magistrátu Luděk Stínil s tím, že hotovo by mělo být do konce listopadu. Výměna čeká hlavní střechu na hledištěm a kluzištěm. Ty menší byly opravené už dříve.

Odkrývání vnitřní části zimního stadionu by mělo začít 2. července, zakrytá by měla být do 35 dnů. Na pokrývače tak čeká poměrně velký denní příděl práce. Střecha má totiž okolo 6000 metrů čtverečních. Denně tak musí zvládnout téměř 200 metrů čtverečních.

Dlouho očekávaná rekonstrukce zasáhne do přípravy děčínského druholigového týmu i mládežnických družstev. „Nebudeme moci uspořádat v Děčíně tradiční letní hokejovou školu. Odřekli jsme také několik soustředění, která u nás měla být v srpnu,“ sdělil manažer hokejového klubu Jan Havlíček.

Do Děčína měly dorazit známé hokejové kluby. Své soustředění tu chtěla mít Slavia, Kladno nebo Litoměřice. Trénovat měly sice ve druhé polovině srpna, ale vedení děčínského hokejového klubu jejich soustředění raději odmítlo, protože by se mohlo stát, že by v případě protažení stavebních prací třeba kvůli počasí zimní stadion nebyl připraven. Pak by bylo nutné akce rušit na poslední chvíli. „Za novou střechu jsme rádi a je jasné, že se musíme přizpůsobit. Věříme ale, že 7. srpna začneme chladit tak, abychom mezi 12. a 14. srpnem mohli jít na led,“ dodal manažer Havlíček. Samotná hokejová liga pak začne v polovině září.

Pracuje se i jinde

U zimního stadionu se ale nejedná o jedinou investici, do které se město pustilo. V nejbližších týdnech by totiž mělo být v jeho těsném sousedství dokončeno multifunkční sportoviště za více než 30 milionů korun. „Po dokončení tu budou k dispozici dvě multifunkční hřiště s umělým povrchem. Na jednom se bude moci hrát například malý fotbal, volejbal, nohejbal, tenis či basketbal, na druhém pak hokejbal a in-line hokej,“ popsal nový sportovní areál mluvčí magistrátu Luděk Stínil.

Součástí areálu bude také skatepark, šatny, toalety a sprchy. Bude mít i umělé osvětlení, což ocení sportovci především na jaře a na podzim, kdy se brzy stmívá.

Kromě velkých investic se město snaží opravit i menší hřiště, o která se dlouhé roky nikdo nestaral. V nedávné době tak například Středisko městských služeb obnovilo hřiště v Gagarinově ulici v Bynově. „Děti na hřiště chodí, ale velmi často nemají žádné vyžití. Proto je potřeba jim něco nabídnout,“ poznamenal radní pro sport Jakub Houška.