Na místo okamžitě vyrazili hasiči. Z Teplic dokonce vyslali seskokovou nafukovací matraci. Tu nakonec ale použít nebylo třeba.

„Pomocí žebříku se nám podařilo ženu natlačit zpět do bytu,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Pelikus. Ženu si následně převzala do péče záchranná služba. „Ženu jsme odvezli k dalšímu ošetření do děčínské nemocnice,“ řekl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.