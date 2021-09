Profesionální hasiči z Děčína a dobrovolní hasiči z Horního Žlebu a záchranáři vyjeli před půl druhou odpoledne k lesu u děčínské nemocnice. Na místo letěl také vrtulník Letecké záchranné služby. Ženu našli hasiči a záchranáři v lese. Z těžko přístupného lesního terénu ji přenesli k vrtulníku, na podvěsu pak byla transportována do nemocnice.

/FOTO, VIDEO/ Ve čtvrtek 16. září odpoledne se v Děčíně rozběhla záchranná akce. Do těžko přístupného terénu vyjeli hasiči a záchranáři k ženě, která měla zdravotní potíže.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.