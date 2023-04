Ve věku 86 let zemřela v pátek 21. dubna Mahulena Čejková, jedna z nejvýznamnějších osobností Listopadu 1989 v Děčíně. O jejím skonu informovala na sociálních sítích Českobratrská církev evangelická, ve které působila devět let jako synodní kurátorka.

Při oslavách 30 let svobody promluvila také Mahulena Čejková. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Mahulena Čejková se narodila v roce 1936 v Mladé Boleslavi, na počátku 50. let vystudovala v Praze gymnázium a následně zamířila na lékařskou fakultu. Od roku 1960 do roku 1990 pracovala jako internistka a obvodní lékařka. V listopadu 1989 byla jednou z nejvýraznějších postav Sametové revoluce v Děčíně, v následujícím roce byla zvolena za Občanské fórum do Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Kromě celostátní politiky působila také na komunální úrovni, jedno volební období byla i členkou městské rady.Kromě politiky byla aktivní také v Českobratrské církvi evangelické, kde mezi lety 2003 a 2009 zastávala post synodní kurátorky, tedy nejvýše postaveného laika v rámci církve, který spolu se synodním seniorem církev vede.

