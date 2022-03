Během neděle 13. a pondělí 14. března totiž firma, která má na starosti výměnu mostu, sejmula jeho část nad silnicí do Dolního Žlebu. Zároveň demontuje i první část most na výjezdu z tunelu od východního nádraží. Během několika týdnů by pak mělo dojít na sejmutí hlavních dvou mostních polí nad Labem.