Od 1. července bude stát jednotlivá jízdenka placená hotově 22 korun, nyní je o dvě koruny levnější. Tři koruny si pak připlatí ti cestující, kteří za cestu autobusem platí kartou. Z patnácti korun se cena takové jízdenky zvedne na 18 korun. Nová bude cena i celodenní jízdenky, místo 60 korun 66. Ostatní ceny zůstanou stejné jako doposud.

Zvýšit ceny jízdného musel Děčín na základě smlouvy s Ústeckým krajem, děčínský dopravní podnik je totiž zařazen do integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje. Pokud by zastupitelé se zdražením nesouhlasili, mohl by být dopravní pokrácen ze strany kraje na kompenzacích.