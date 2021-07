Petra Vamberská pochází ze Šluknovska, po studiích psychologie ale zůstala v Praze, kde získala potřebné atestace. Nakonec se ale rozhodla vrátit domů a otevřít si ordinaci ve Varnsdorfu. „Rozhodla jsem se opustit Prahu především z rodinných důvodů, rodinný život v Praze moc pohodlný není. Obzvlášť, když si chcete postavit dům,“ vysvětluje Vamberská svůj návrat domů do Varnsdorfu, kde žijí i její rodiče.

Když si vybírala, kde přesně si svou ordinaci otevře, začala jednat s varnsdorfskou radnicí. Ta má na přilákání zdravotnických odborníků vyčleněné finance, nabízí jim také městské byty, stavební pozemky nebo příspěvek na vybudování ordinace, která vyjde i na stovky tisíc korun. Právě na poslední formě podpory se Vamberská s Varnsdorfem domluvila.

„Dlouhodobě zde byla poptávka zejména praktických lékařů pro děti a dorost o psychologickou poradnu. Pro její ambulanci jsme našli vhodné prostory v budově místní polikliniky a podpořili jsme ji částkou 280 tisíc korun na vybavení ordinace,“ říká varnsdorfský starosta Roland Solloch.

Že se městská investice mine účinkem, se na radnici bát nemusí. Už nyní má psychoterapeutka diář velmi slušně zaplněné termíny pro pacienty. Podobně je na tom i její kolegyně, kterou k sobě do ordinace nalákala. Společně tak týdně zvládnou pomoci téměř 40 lidem.

„Během let jsem se vyprofilovala do oboru, který tady úplně chyběl. Žádná klinická psychologie, a už vůbec ne psychoterapie, tady není. Nejblíž někde v České Lípě nebo Děčíně, takže klienti z téhle oblasti museli dojíždět, což je pro dlouhodobou psychoterapii téměř nemožné,“ popisuje situaci ve svém oboru na Šluknovsku Petra Vamberská. Její výhodou je také to, že si klienti její služby nemusí platit ze svého, má totiž uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Podobně úspěšní byli nedávno také v Krásné Lípě, kde se jim podařilo utěsnit jinou díru ve zdravotnictví. Díky podpoře spočívající ve vybudování ordinace se totiž do srdce Českého Švýcarska podařilo přilákat dva mladé zubaře. Právě stomatologové patří mezi ty nejpoptávanější odbornosti. Navíc průměrný věk těch stávajících je poměrně vysoký, není výjimkou, že jsou už v penzijním věku. Podobná věková struktura je i mezi praktickými lékaři.

Kromě podpory vzniku ordinací se města snaží nalákat mladé mediky ještě v průběhu jejich studií a nabízejí jim stipendia, pokud po ukončení školy zamíří právě k nim. Varnsdorf nabízí takovým studentům 25 tisíc korun za semestr. Česká Kamenice, kde nedávno získali novou dětskou praktickou lékařku, pak nabízí rovných 100 tisíc korun. Tyto nabídky ale zatím zůstávají bez odezvy. O poznání úspěšnější je s nimi Ústecký kraj, který tak přivádí do regionu desítky mladých lékařů. Oproti městům má ale tu výhodu, že si budoucí lékaři mohou vybrat kterékoliv místo na území celého kraje a nejsou svázáni podmínkou pracovat v konkrétním městě.