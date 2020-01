Liberec nebo Ústí nad Labem. To jsou doposud nejbližší města, kam mohou studenti ze Šluknovského výběžku mající zájem o studium na oboru diplomovaná sestra zamířit. Od podzimu budou moci studovat přímo v regionu. Rumburská zdravotnická škola se totiž domluvila s vyšší odbornou školou ve Varnsdorfu, že společnými silami tento pomaturitní obor v Rumburku otevřou.

Rozšíření výuky na varnsdorfské škole se připravovalo několik let. Pracovaly na něm společně obě školy. I s jejich zřizovatelem, kterým je kraj. „Jde o tříleté studium jak v denní, tak v kombinované formě studia. Jeho absolventi získají titul diplomovaný specialista,“ uvedl zastupující ředitel zdravotnické školy v Rumburku Martin Hýbl.

Aby bylo možné pomaturitní obory otevřít, je potřeba aby se ke každé formě studia přihlásilo alespoň deset lidí. To by podle Martina Hýbla neměl být problém, protože už nyní je zájem mezi absolventy rumburské zdravotnické školy velký. A to jak mezi loňskými a dřívějšími, tak i mezi těmi, které maturita teprve čeká. „Základem je, aby tu byla nemocnice, kam by mohli studenti chodit na praxi. Každá střední nebo vyšší odborná škola v regionu je dobrá, protože pomůže udržet mladé lidi,“ řekl předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Jan Kolář.

V minulosti sestřičkám stačilo zvládnout čtyřletou střední školu. Dnes jim ale zdrávka nestačí a musí mít buď vysokou, nebo vyšší odbornou školu. Tedy nejméně další tři roky studia. To řada odborníků považuje za jednu z příčin současného nedostatku středního zdravotnického personálu. Mnoho absolventů zdravotnických škol totiž další studium odradí a odchází mimo obor.

Stát proto nyní zkouší pilotní projekt na několika vyšších odborných školách, jejichž absolventi potřebují k maturitě na střední zdravotnické škole pouze jeden další rok studia. Následně pak mohou nastoupit do nemocnic nebo ordinací jako všeobecné sestry. Běžná vyšší odborná škola totiž trvá tři roky, dohromady se tak sestřičky musí vzdělávat sedm let.

Střední zdravotnickou školu v Rumburku by měla od července čekat ještě jedna změna. Po dvou letech by měla mít nového ředitele nebo ředitelku. Po rezignaci bývalého ředitele Ladislava Pokorného totiž kraj nevyhlásil výběrové řízení na jeho pozici. Zdůvodňoval to nejasnou situací v Lužické nemocnici, pro kterou se mají sestřičky na zdrávce vzdělávat především. Nemocnice se totiž už dlouhé roky topí v ekonomických a personálních problémech. Tato nejistota odradila v minulých letech řadu rodičů od toho, aby poslali své děti na tuto školu.

„V tuto chvíli už je konkurz na ředitele vyhlášený se sběrem přihlášek do 28. února,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková. K vypsání výběrového řízení se kraj rozhodl přesto, že situace v Lužické nemocnici se nelepší.