Přímo na silnici stojí dva betonové zátarasy, mezi ně postavila policie dodávku, která brání průjezdu ve směru na Německo. Z druhé strany pak hranici kontrolují němečtí policisté. Přestože vláda vyhlásila v dostatečném předstihu, které přechody budou uzavřené, lidé na hranice stále míří.

„Kudy se dostaneme do Německa, manžel tam pracuje,“ ptala se v sobotu dopoledne žena policejní hlídky za hraničním přechodem ve Hřensku. Svému německému manželovi následně vysvětlovala, že může jezdit jen po dálnici. Při cestě zpět do Čech navíc pojede přes Ústí nad Labem, protože sjezdy v Libouchci byly během víkendu uzavřené.

Nebyla ale jediná, kdo k hranicím ve Hřensku zamířil. Během chvíle přijela další dvě česká auta, k přechodu mířila ale i auta německých nebo belgických řidičů. Rozdíl mezi českými a zahraničními řidiči je viditelný na první pohled. Zatímco ti z ciziny způsobně zastaví u zákazu vjezdu, který je asi padesát metrů před zátarasem, ti tuzemští ji objíždí a jedou až k hlídce. Smůlu ale měli i chodci, ani ti nesmí státní hranici ve Hřensku překročit a policisté je nekompromisně vrací zpět do Česka.

Od noci na sobotu platí zákaz překročit státní hranice mimo vyhrazené přechody. Lidé tak nesmí přecházet do Saska po nejrůznějších polních cestách nebo neoficiálních přechodech, stejně jako na cyklostezkách. Řada cyklistů si ale z takového zákazu zřejmě mnoho nedělá. Během několika desítek minut překročilo česko – německou hranici po Labské cyklostezce několik cyklistů a bruslařů. Za to jim přitom hrozí vzhledem k vyhlášenému stavu nouze přísné tresty.

Největší dopad bude mít v příštích týdnech uzavření hranic na podnikatele, kteří jsou závislí na klientech ze sousední země. To platí pro hotely, čerpací stanice nebo velkou tržnici, která je uprostřed obce. „Dalo se to víceméně čekat. Z nastalé situace radost nemáme. Přímo pro Hřensko to zatím dopad nemá, nadále se připravujeme na zahájení sezóny. Pokud by ale byly hranice dlouhodobě uzavřené, tak by to byl velký problém, protože do soutěsek dorazí přibližně 60 procent návštěvníků ze zahraničí,“ neskrývá obavy starosta Hřenska Zdeněk Pánek. Právě příjmy ze soutěsek pokrývají drtivou většinu investic Hřenska. Podle Pánka je snaha, aby byl hřenský přechod otevřený.

Uzavření státních hranic má velký dopad na pendlery jezdící denně za prací do Saska. V okrese Děčín mohou využít pouze přechod v Jiříkově, ti z jižní části regionu pak jezdí po dálnic. To ale pro ně znamená zajížďku desítky kilometrů. „Normálně to mám do práce třicet kilometrů, v sobotu jsem kvůli uzavřenému přechodu najel více než sedmdesát kilometrů,“ řekl Deníku Jaroslav Vomáčka, který dojíždí za prací do Königsteinu.

Uzavřené jsou také hraniční přechody, s výjimkou toho v Jiříkově. Například ve Varnsdorfu stojí na silnici ve směru na Grossschönau zábrany, ve směru na Seifhennersdorfu hlídá hranici policejní hlídka.