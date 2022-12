Milan Rychtařík z ANO pak svou žádost o stejnou odměnu podporuje argumentem stoprocentní účasti na výboru pro zdravotnictví, kterému předsedá. Oba dva politici jsou uvolnění, a pobírají tak za funkci plný plat. A právě v jeho plné výši nyní požádali, jako řada dalších zastupitelů, o mimořádnou odměnu. Stejně jako většina jejich kolegů do výpisu přitom uvedli běžnou náplň práce, kterou by ve svých funkcích měli dělat.

Podle hejtmana Jana Schillera (ANO) se jednalo o společné rozhodnutí všech zastupitelských klubů. „Jsou v tom zohledněné poslední dva roky. Ať vezmeme covidové záležitosti, požár ve Hřensku. Je v tom zohledněné fungování výborů i komisí,“ řekl hejtman Schiller. Podle jeho slov krajští politici během posledních roků zpracovali řadu koncepčních materiálů, změnili systém rozdělování dotačních peněz. Výrazně například omezili Rodinné stříbro Ústeckého kraje, ve kterém bylo více než třicet událostí. Seznam seškrtali na deset a ostatní pořadatelé si mohou žádat o podporu z příslušných kapitol sportu nebo kultury.

Podle náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka (ODS) se podobná odměna v minulém volebním období vyplácela dvakrát. „Když se měla dát odměna panu hejtmanu Bubeníčkovi a panu Klikovi s ohledem na začínající covid, tak jsem se jich jako opoziční zastupitel zastal, protože to je nová situace a je to práce navíc, kterou dělají po večerech,“ uvedl Kulhánek.

„Je to vaše práce“

Ne všichni zastupitelé si o odměnu řekli. Jedním z takových je starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd (STAN). „Mimořádné odměny mohou být schváleny za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů kraje. Pozorně jsem si přečetl, co jste vyplnili za ty mimořádné úkoly, a nezlobte se na mě, ale to je vaše práce,“ kritizoval mimořádné odměny na jednání zastupitelstva Drozd. Podle jeho názoru by se daly tři miliony korun, které budou odměny včetně odvodů stát, použít například na kulturu nebo sport.

V příštích letech by mimořádné odměny měly být řešené systémově, nikoliv jako letos. Pravidla by měl nastavit kontrolní výbor včetně metodiky ověřování toho, co konkrétní zastupitel napíše do žádosti o mimořádnou odměnu. Po Novém roce by se měl nad touto problematikou sejít hejtman Schiller a předseda kontrolního výboru Jiří Baudis.