„Je to černá díra pro státní rozpočet a je to ukázka toho, jak je tento stát v rozkladu a k čemu je tlačen Evropskou unií a dotačními nesmyslnými projekty. Vláda, která to umožňuje, je špatná vláda,“ zaútočil na vládu svých spolustraníků zastupitel Tomáš Brčák (ODS), který zároveň upozornil na disproporci mezi cenami elektrických a konvenčních aut. „Fajn, my jako město to nezaplatíme. Ale zaplatíme to my všichni formou daní,“ přidal se k němu Martin Kubš zastupující také ODS.

Další pak měli obavu o udržitelnost tohoto projektu spojenou s životností baterií elektroaut. „Nikde jsem se nedočetl, jaká je udržitelnost projektu. Asi všichni víme, jaké problémy mají elektroauta hlavně s baterkami. A když dojdou po dvou letech a udržitelnost bude na pět let, tak z čeho bude město drahé baterky platit,“ vznesl pochyby Jan Sklenář (ANO). Výzkumy přitom prokazují, že kapacita baterií po více než šesti letech klesne při náležité péči přibližně o osminu a je možné je bez problémů nadále používat. Výrobci navíc standardně dávají záruku na baterie pět let.

Na přetřes se dostala také bezpečnost elektroaut, se kterými má například děčínský magistrát dobré několikaleté zkušenosti, provozní náklady jsou přibližně poloviční oproti benzinovým motorům. V médiích je totiž důkladně propírán každý požár elektroautomobilu a náročnost jeho hašení. „Udržitelnost pět let mne naplňuje nadějí, že by mohlo ještě jezdit a neshořet. Čímž vyjadřuji obavu, aby nebylo skladováno v našich objektech, protože elektromobilům nevěřím,“ vyjádřil svou skepsi Tomáš Brčák.

Letos v prvních pěti měsících zasahovali hasiči v Česku u 34 požárů elektromobilů a u 587 požárů konvenčních vozidel. Těch je ale oproti elektroautům řádově více. Zastupitel Vojtěch Nádvorník pak vyvracel obavy z dojezdu. „Ta auta mají dojezd více než 400 kilometrů, tolik v Centru sociálních služeb denně opravdu nenajezdí. Přesně pro ježdění po městě se taková auta hodí,“ vysvětloval svým kolegům Nádvorník (VPD) s tím, že baterie mají životnost bez problémů deset až patnáct let.

Děčínští zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na pořízení pěti elektromobilů pro Centrum sociálních služeb, jehož vozový park je podle vyjádření magistrátu ve velmi špatném stavu a nutně potřebuje obměnit. Dohromady by auta měla stát 4,85 milionu korun, spoluúčast města by měla být 850 tisíc korun. Jeden automobil tak město vyjde na 170 tisíc korun. Skutečnou cenu pak určí výběrové řízení na dodavatele aut. Pokud by kupovalo auta s konvenčním pohonem, zaplatilo by násobně více. Na taková auta totiž není možné v současné době čerpat dotace.

