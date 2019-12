Žhavé téma. Tím je už nějaký čas zdravotnictví v regionu. Že jím bude i nadále, potvrdilo poslední jednání krajských zastupitelů. Ti v pondělí schválili memorandum o chystaném převodu litoměřické nemocnice pod Krajskou zdravotní. A také finanční injekci strádajícímu špitálu v Rumburku. Podporu zdravotnickým zařízením by ale přivítali i v dalších městech regionu.

Kraj i Litoměřice vyslovily schválením memoranda společný zájem dlouhodobě zajistit provoz tamní nemocnice. Má se zařadit do páteřní sítě zdravotnických zařízení v kraji pod společnost Krajská zdravotní, jež sdružuje nemocnice v Děčíně, Ústí, Teplicích, Mostě a Chomutově. Nyní na řadu přijde finanční, právní, daňová a účetní analýza litoměřického zařízení. Budovy má kraj dostat bezúplatně, za akcie bude chtít město zaplatit. Hotovo by mělo být v polovině příštího roku.

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč (ODS) zdůraznil, že memorandum ještě před krajskými zastupiteli minulý týden schválili i všichni zastupitelé města. „Jsem velice rád, že kraj projevil zájem o naši nemocnici. Absolvovali jsme několik jednání, z těch posledních vyplynulo memorandum,“ dodal. Jednohlasně to nakonec dopadlo i v krajském zastupitelstvu.

Na přání litoměřické opozice město do memoranda zařadilo i podmínku, že kraj nemocnici po převzetí nebude moci 10 let převést na nikoho jiného. A pokud by se jí chtěl zbavit, budou mít Litoměřice předkupní právo. Memorandum podpořili i lékaři a sestry. „Se začleněním nemáme problém,“ potvrdila vrchní sestra litoměřické nemocnice Alena Rožcová. „Město stejně fungující a nezadluženou nemocnici nechce,“ pokrčila rameny.

Rožcová ale požádala, aby ve vyjednávacím týmu k převodu nemocnice mohl být zástupce jejích odborů. V zapojení odborářů do budoucí komunikace mezi krajem a městem nevidí problém náměstek hejtmana pro zdravotnictví Stanislav Rybák (KSČM). „Je třeba vidět, že za převodem není jen majetek, ale i lékaři, sestry a ostatní personál,“ připomněl.

Dotace pro Rumburk

Zastupitelé v pondělí také schválili 4,5milionovou dotaci městu Rumburk na lednový provoz skomírající Lužické nemocnice. Radní s tím přišli po konzultaci s insolvenční správkyní špitálu v konkurzu Martinou Jinochovou Matyášovou. „Nejsou to peněžní prostředky ani na odměnu konkurzní správkyně ani na pokrytí pohledávek věřitelů, ale především na platy pracovníků,“ ujistil Rybák.

Na konci ledna by zastupitelé mohli dostat na stůl představu o tom, jak dál řešit zdravotní péči o lidi ze Šluknovského výběžku. Momentálně se projednává návrh na vytvoření pracovní skupiny. Udržet Lužickou nemocnici ještě aspoň měsíc má pro kraj další význam. „Pak už má záchranka v rozpočtu o 10 milionů víc právě s ohledem na Šluknov,“ řekl 1. náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD).

Se zájmem kraje o obě dvě nemocnice byla srozuměna i opozice. „Skoro tři roky apeluji na to, aby Ústecký kraj v oblasti investic nepodporoval pouze Krajskou zdravotní, ale i ostatní zřizovatele městských nemocnic,“ řekl kadaňský starosta Jiří Kulhánek (ODS) s tím, že by byl rád, aby se pomoc stala systémovou.

Problémy mají i další

Problémy s nedostatkem personálu či peněz na investice mají i v dalších městech kraje. Na pondělním zastupitelstvu diskutovali o Roudnici, Lounech, Kadani i Žatci.

Strategický dokument o podpoře zdraví v Ústeckém kraji mají aktualizovat v následujícím roce. „I v tomto dokumentu budeme hledat systémovost podpory městských nemocnic. Všichni se shodneme na tom, že většinu zdravotnických zařízení tady potřebujeme,“ ujistil předseda výboru pro zdravotnictví Pavel Csonka (ČSSD).