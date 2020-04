Běžně se do velkého sálu děčínské Střelnice vejdou stovky lidí, kteří si zde užívají koncerty nebo plesy. Ve čtvrtek celý sál zabralo při svém jednání 27 zastupitelů a několik vybraných vedoucích magistrátních odborů. Museli totiž splnit nařízení o minimálních rozestupech.

Po podpisu prezenční listiny čekala na zastupitele dezinfekce rukou. Kdo chtěl, mohl si vzít náhradní roušky, které byly připravené u vstupu do jednacího sálu. „Roušku moc nemusím, takže jsem byl rád, že bylo zastupitelstvo krátké. Myslím, že jsme se snažili respektovat všechny věci související s bezpečností,“ řekl koaliční zastupitel a radní Jakub Houška (Náš Děčín). Pro něj, stejně jako pro ostatní zastupitele, to byla premiéra. Rada i sportovní komise, jejichž je členem, totiž jednají pomocí videopřenosů.

„Tím, že to proběhlo rychle, to bylo bez problémů. Nebylo to pro nás nijak omezující. Až na to, že na závěr neproběhla diskuze, jak jsme zvyklí,“ ocenil rychlost jednání také opoziční zastupitel Rudolf Brejška (ODS).

Oproti běžným osmi až deseti hodinám totiž zastupitelstvo tentokrát trvalo jen přibližně tři hodiny. „Určitě se nemůžeme srovnávat třeba se zdravotníky nebo policisty, kteří musí mít roušku nebo respirátor na obličeji celou dlouhou směnu,“ dodal Brejška.

Podle primátora Jaroslava Hroudy (ANO) nebylo snadné připravit jednání tak, aby splnilo všechna nařízení.

„Přišlo nám správně udělat vše pro to, aby bylo jednání co nejkratší a zbytečně se neprotahovalo. Chráníme tak nejen sebe, ale i druhé. Mimochodem, k jednotlivým bodům schváleného programu mohli diskutovat všichni,“ vysvětlil na sociálních sítích primátor, proč nebyla do programu zastupitelstva zařazena diskuze.

Hlavním bodem programu byla změna rozpočtu pro letošní rok. Dohromady zastupitelstvo přerozdělilo téměř 185 milionů korun, z velké části se jednalo o přebytky z minulých let vzniklé například nestihnutím všech naplánovaných investic nebo vyšším daňovým výnosem. Na dofinancování loni zahájených investic půjde 77 milionů, na nové stavby 17 milionů, více peněz musí dát město i na platy, aby splnilo vládní nařízení. V kapitálové rezervě pak zastupitelstvo nechalo více než 87 milionů korun. Zastupitelé souhlasili také s převzetím areálu Správy státních hmotných rezerv v Krokově ulici do majetku města.

Zasedání se i ve čtvrtek mohla zúčastnit veřejnost, tak jak jí to umožňuje zákon o obcích. Nemohla ale být přímo na velkém sále, jak bývá za normální situace zvykem. Magistrát pro ni vyčlenil místo na vedlejším malém sále, kam se průběh zastupitelstva přenášel na plátno. Zapojení veřejnosti do diskuse k projednávaným bodům bylo možné pouze po standardním přihlášení na základě přihlášky, kterou bylo možné vyplnit v předsálí velkého sálu u zaměstnance magistrátu. „Veřejnost byla zvána z malého sálu v pořadí přihlášených po jedné osobě do velkého sálu,“ přiblížil mluvčí magistrátu Luděk Stínil.

O průběh jednání ale příliš velký zájem nebyl, na malý sál dorazili na jeho začátek jen tři lidé. Jen zlomek toho, kolik se jich běžně účastní. „Vzhledem k tomu, kolik nás bylo, mohli přehodnotit kritéria a posadit nás do sálu. Měli jsme o něco horší přehled, protože jsme viděli jen na toho, kdo mluví,“ popsal Lukáš Herich, který vystupoval k bodům týkajícím se sociální oblasti. V minulosti totiž v barvách Volby pro Děčín pracoval v sociální komisi. Podle jeho slov chvílemi několikrát vypadl při přenosu do sousední místnosti zvuk.

Podobná atmosféra bude také v úterý na zastupitelstvu v Rumburku. „Uzpůsobíme velký sál Střelnice tak, abychom dodrželi požadované rozestupy. Například zapisovatelky budou sedět na pódiu a plocha sálu pak bude určená jen pro zastupitele,“ uvedl rumburský starosta Lumír Kus. S podobnými jednáními, byť v menším rozsahu mají v Rumburku už zkušenosti. Oproti Děčínu, kde rada zasedá přes videokonference, totiž rumburská rada jedná osobně.