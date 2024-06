Děčínští radní rozhodli o přejmenování zastávky Výtopny, která tak změní jméno po mnoha desítkách let. Pojmenovaná byla podle drážních výtopen, které byly v jejím sousedství.

Autobus. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Přestože výtopny již dlouhé desítky let nefungují, autobusová zastávka pro linky do Želenic, Chrochvic a na Krásný Studenec si své historické jméno udržela. To se mění až nyní. Nově se bude jmenovat Ryko, tedy podle firmy, která působí v jejím sousedství. Hlavní závod a bránu do firmy ale má o několik stovek metrů dále na Dělnické ulici. „Ke změně názvu dojde s prosincovou změnou jízdních řádů,“ řekl Deníku mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

