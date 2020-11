Pozdě napsaný dopis Ježíškovi nebo nerozhodný člen rodiny? To jsou letos ty nejmenší problémy, se kterými se při výběru dárků pod stromeček setkáváme. Hlavní je, kde dárky vzít, když jsou obchody zavřené. Lidé proto visí na e-shopech. Mohou se ale vyskytnout problémy, některé e-shopy nestíhají expedovat, s návalem se také potýkají výdejní místa.

Dana Jílková z Jirkova odebírá už několik měsíců balíčky na adrese, která spolupracuje se sítí Zásilkovna.cz. Bylo pro ni ale překvapením, když si minulý týden musela nechat balík poslat jinam. „Moje obvyklé místo nešlo zvolit, bylo už zahlcené balíky. Takže jsem musela jinam,“ říká. V Jirkově má síť více výdejních míst, takže nakonec nemusela cestovat do jiného města.

Kapacity se plní všude

Nemusí se ale jednat o ojedinělý výpadek. Doručovací společnosti už nyní jedou na plný plyn. „Počet výdejních míst, kde není možné si z kapacitních důvodů dočasně vyzvednout zásilku, se mění každou hodinu. V průměru se to nyní týká přibližně patnácti procent výdejních míst z téměř čtyř tisíc v České republice,“ vypočítává zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková. „Za pár hodin po uvolnění kapacity daného výdejního místa ale může být pro zákazníka opět dostupné,“ poznamenává.

Zásilkovna, která byla za rok 2019 dvojkou českého trhu v oblasti doručovacích služeb, provozuje v Ústeckém kraji 244 výdejních míst. Uzavřených kvůli vládním opatřením jsou dvě desítky z nich. Balíčků odbavují desítky tisíc. „V současné době přepravíme na výdejní místa v Ústeckém kraji kolem padesáti tisíc zásilek týdně,“ doplňuje Kijonková.

Výdejní místa provozuje také kurýrní služba PPL. Takzvaných Parcelshopů, kde si můžete zboží vyzvednout, je v kraji 153. Přeplněné zatím podle sdělení společnosti nejsou, enormní nárůst zákazníků už ale pociťují také. „Momentálně v listopadu evidujeme o 70 procent více zásilek než loni,“ potvrzuje marketingový ředitel PPL CZ Milan Loidl. Denně projde pobočkami v Ústeckém kraji více než čtyři tisíce zásilek. „Předpokládáme, že letos v sezóně doručíme dvakrát více zásilek putujících z e-shopů soukromým příjemcům v porovnání s loňským rokem,“ přibližuje ředitel.

Uzavřené obchody a nejistota nutí k nákupům na e-shopech i jejich zapřísáhlé odpůrce. „Obecně se mi to nelíbí, že si jen něco prohlédnete na malém obrázku na internetu, kliknete a pak čekáte, co to vlastně přijde. A může dojít často k chybě. Jednou nám takto přišel místo elektroniky obleček pro psy,“ lamentuje nad nákupy na dálku Kateřina Sedláčková z Litvínova. „Roky jsem se e-shopům vyhýbala, ale letos není zbytí. Nechci se honit o adventu, takže máme všechny dárky už pod střechou. V kamenném obchodě jsme letos nekoupili jedinou věc, dokonce jsem objednávala přes internet i kávu a koření,“ zlobí se Litvínovanka.

Obměnu a doplnění obvyklého předvánočního sortimentu pozorují i výdejní místa Zásilkovny. „Zákazníci objednávají i zboží, které dříve online neobjednávali, jako potraviny, oblečení, boty, sportovní potřeby nebo dioptrické brýle,“ vyjmenovává Simona Kijonková. Prim hrají jako každé Vánoce elektronika, počítače, mobilní telefony, domácí potřeby a knihy. U kurýrů z PPL dominuje podle Loidla jednoznačně móda.

Zásilkovna očekává největší vytížení v týdnu od 14. prosince.

Podle společnosti se počet přepravených zásilek za jeden den přiblíží v rámci České republiky na 550 tisíc.

Společnost PPL očekává, že bude před Vánoci doručovat každý den čtvrt milionu zásilek.