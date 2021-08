Obcím a kraji by s jejich likvidací měl pomoci stát. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje pro příští rok dotační program Živel 2. O peníze mohou ale obce žádat již letos ze stávajících výzev.

Nejhůře dopadla Lobendava na Šluknovsku, pokud by měla zaplatit škody jen ze svého rozpočtu, trvalo by jí to více než čtyři roky. Po tuto dobu by ale nesměla utratit jedinou korunu na nic jiného. „Nyní jsme na 29 milionech. Kromě tří mostků jsou to především silnice, které vymlela nejen voda z potoka, ale i ta valící se ze strání a z polí,“ říká starosta Lobendavy Stanislav Jirásek, pro kterého je nepředstavitelné, že by obec byla schopna sama takové škody zaplatit.

A to ani tehdy, pokud by část škod uhradila pojišťovna, o čemž se nyní jedná. Na mostech napáchala voda škodu za přibližně 7,5 milionu, na silnicích pak za více než 21 milion korun. Hejtmanství proto požádalo ministerstvo pro místní rozvoj, aby zvážilo vypsání nového dotačního titulu Živel 2.

„Ten stávající je určený na likvidaci škod po tornádu, obce na Šluknovsku jeho podmínky nesplňují,“ vysvětlil po jednání krajské rady hejtman Jan Schiller (ANO). O tom, že stát bude muset zasaženým obcím pomoci, mluvil při své nedávné návštěvě jedné z vytopených děčínských čtvrtí i premiér a šéf ANO Andrej Babiš.

Ministerstvo pro místní rozvoj žádosti kraje i obcí, které s ministerskými úředníky již začaly jednat, vyslyšelo. „Program na obnovu obecního a krajského majetku o živelních pohromách, který každoročně ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje, konkrétně dotační titul číslo 2, bude vyhlášen v závislosti na finančních prostředcích, které jsou aktuálně předmětem vyjednávání v rámci státního rozpočtu pro rok 2022,“ uvedl David Hořínek z odboru komunikace ministerstva pro místní rozvoj.

Pomoc od státu budou potřebovat také v Dolní Poustevně, kde se škody vyšplhaly k 19 milionů korun, což jsou téměř dvě třetiny městského ročního rozpočtu. „Například jen projektové dokumentace na sedm poničených mostků nás vyjdou na přibližně 1,5 milionu korun. Navíc je problém nyní sehnat projektanta, který by měl čas,“ přibližuje další popovodňové problémy starosta Dolní Poustevny Robert Holec (STAN). Oproti tomu v Lobendavě by mohli začít stavět hned po obdržení peněz. Na opravu tří mostů totiž již v minulosti neúspěšně žádali o dotace, mají tak k dispozici nejen projektovou dokumentaci, ale i stavební povolení.

Obrovské škody napáchala voda také v Děčíně, v poměru k rozpočtu blížícímu se jedné miliardě jsou ale nejmenší. Obnova především mostů a silnic vyjde Děčín na 38 milionů korun, z toho by deset milionů měla uhradit pojišťovna. I Děčín se chce podle primátora o státní pomoc přihlásit. „Těch 28 milionů bychom mohli využít na jiné potřebné investice. Při své návštěvě pan premiér Babiš řekl, abychom se obrátili přímo na paní ministryni pro místní rozvoj,“ nastínil situaci děčínský primátor Jiří Anděl (ANO).