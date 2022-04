Do prvních tříd ve Varnsdorfu nastoupí 140 lidí

Zápisy do prvních tříd mají za sebou děti ve Varnsdorfu. Poprvé jich do školy dorazilo 170, do prvních tříd by jich nakonec mělo nastoupit 140.

Zápis do první třídy. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Rodiče třiceti dětí požádali o odklad začátku povinné školní docházky. Děti musely u zápisu prokázat, že jsou na školní docházku dostatečně připravené, aby zvládly výuku. Zkušeným pedagogům odpovídaly na nejrůznější otázky, nechyběly ani úkoly týkající se kreslení, barev a skládání různých tvarů. Na ZŠ Bratislavská přišlo k zápisu 18 dětí, na ZŠ Edisonova 47 dětí, na ZŠ Náměstí 31 dětí, na ZŠ Východní 45 dětí a na IZŠ Karlova 31 dětí.