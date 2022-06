/FOTO/ Tři desítky nejlepších žáků nižšího gymnázia a základních, uměleckých a speciálních škol ocenili ve středu 15. června odpoledne na děčínském zámku.

V Děčíně ocenili nejlepší žáky ze základních, speciálních a uměleckých škol a z nižšího gymnázia. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Všechny školy v Děčíně vzdělávající děti do patnácti let mohly nominovat až dva žáky, kteří si podle nich ocenění zaslouží. Kromě toho bylo možné letos poprvé nominovat také ty, kteří výrazně uspěli v postupových znalostních nebo talentových soutěžích. Stejně tak byly letos poprvé rozšířené nominace i mimo městské základní školy. Kromě diplomu si odnesli také poukaz do jednoho z největších českých eshopů.