Kdysi honosný zámeček Skrytín býval chloubou kopců nedaleko Dobkovic na Děčínsku. Posledních několik let se mu snaží vrátit zašlou slávu děčínský rodák Martin Hausenblas. Při obnově oblíbeného místa se nebojí využívat moderních technologií, a tak celou spotřebu elektrické energie pokrývají solární panely doplněné bateriovými úložišti.

Martin Hausenblas prosazuje zelenou elektřinu | Foto: archiv Martina Hausenblase

„Pro mne je důležité, abychom měli nulovou uhlíkovou stopu. Tak, jak se nyní chováme k životnímu prostředí a přírodě, už to dál nepůjde. To je jasné. Je potřeba, aby každý vzal svůj díl odpovědnosti a pomohl to zastavit. A kde začít jinde, než u sebe doma,“ vysvětluje Martin Hausenblas, proč se pustil do instalace solárních panelů. Slova o nákladnosti odmítá. Oproti cenám před deseti lety jsou dnes náklady na pořízení sluneční elektrárny desetinové.