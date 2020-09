Základní škola v Tyršově ulici v Rumburku je v karanténě. Kvůli koronaviru

Děti ze základní školy v Tyršově ulici v Rumburku do svých lavic v nejbližší době neusednou. Kvůli výskytu covid pozitivních lidí poslala hygiena celou školu do karantény. To se týká jak žáků, tak i učitelů. Karanténa platí od středy 16. září a skončit by měla 28. září.

