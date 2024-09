Kromě mobilů nesmí děti o přestávkách používat ani jiná elektronická zařízení. „Samozřejmě jsou případy, kdy to bude po dohodě s třídním učitelem výjimečně možné. Například pokud mají děti v mobilech připomínač na léky, případně nastala nějaká mimořádná situace,“ uklidňuje ředitel Preisler. Pokud by některý žák opakovaně zákaz výrazně porušoval, bude muset po příchodu do školy mobil odevzdat do skříňky, kterou si následně zamkne a klíč bude mít po celou dobu vyučování u sebe.

Úplně ale děti na škole o mobily nebo tablety nepřijdou. Českokamenická základka totiž poměrně široce využívá moderní technologie při výuce, kde ke slovu přijdou prostřednictvím právě mobilů nebo tabletů.



Na krok většina rodičů podle ředitele Daniela Preislera reagovala pozitivně. Vidět je to také na reakcích pod školním oznámením na sociálních sítích. „Skvělé rozhodnutí, díky,“ napsal pod školní status jeden z rodičů dětí navštěvujících českokamenickou školu Filip Molčan. S poděkováním nebo souhlasem s omezením využívání mobilů během přestávek se přidali i další rodiče. „Telefon k dnešní době bez diskuze patří, je to už pracovní nástroj - vyřizují se na něm e-maily, slouží jako čtečka, domlouvají schůzky (kroužky, další aktivity po vyučování, jízdní řád), pro diabetiky je používání telefonu také nutností,“ naopak nesouhlasila Zdena U. s tím, že v takovém případě jsou paradoxní elektronické žákovské knížky.

Téma zákazů mobilních telefonů rozvířil v posledních týdnech Vsetín, který přikázal všem ředitelům základních škol ve městě vydat zákaz mobilů ve školách. Podle ministerstva školství je takový postup nezákonný, protože zákaz mohou vydat jen ředitelé škol v rámci školního řádu po projednání se školskou radou. V té má zřizovatel, tedy město či obec, pouze dvě místa ze šesti. Po dvou pak mají rodiče a zaměstnanci.

