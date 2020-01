Máte nějaký zajímavý nápad, který byste rádi uskutečnili? Chcete udělat něco pro své přátele nebo pro lidi v okolí? Kostka Krásná Lípa vyzývá mladé kreativní lidi, aby navrhli svůj mini projekt v rámci Šance pro tvůj nápad.

Peníze. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Od komunitního centra se dočkají podpory. Jak to funguje? Nápad mohou přihlásit jednotlivci nebo skupiny lidí starší 15 let. Přihlášením získají pomoc s naplánováním projektu a podporu do 3000 korun. Kostka podpoří kreativitu, seberealizaci, setkávání a spolupráci lidé v Krásné Lípě. Přihlášku je možné získat od komunitního pracovníka Jana Matouška (tel. 778 888 435), v T-klubu nebo na webu www.komunitnicentrum.com. Vyplněnou přihlášku je možné odevzdat Janu Matouškovi nejdéle do 14. února. Realizace projektu pak bude možná od března.