Nejméně sedm lidí se bude na počátku října ucházet o post senátora. Své kandidáty do boje vyšlou vládní strany, několik opozičních naopak žádného vlastního uchazeče nenalezlo a soustředí se na krajské volby.

Znovu po šesti letech půjde do senátního boje současný senátor Zbyněk Linhart, který bude kandidovat za hnutí STAN. Pokud v říjnových volbách uspěje, stane se historicky prvním senátorem z Děčínska, který mandát obhájil. „Dlouhé roky se předstírá, že se severozápadním Čechám pomáhá. Ve skutečnosti je náš region znevýhodněn při rozdělování peněz z rozpočtového určení daní nebo kohezních fondů. Snažím se to změnit,“ uvedl Linhart, který bude kandidovat i v krajských volbách.

Za ANO se bude snažit prosadit do Senátu náměstek děčínského primátora Jiří Anděl. „Chci hájit zájmy děčínského okresu jako celku. Nejdůležitější je, aby se nastartoval příznivý hospodářský vývoj. To si troufnu tvrdit, že bych měl umět a znát. Bude potřeba někdo, kdo má představu o tom, co může pomoci k prosperitě,“ řekl Anděl, který pochází ze Šluknovska a nyní žije v jižní části okresu. To považuje za svou výhodu, protože regionálnost hraje při senátních volbách velkou roli.

Nejzkušenějším matadorem senátních voleb bude komunista a děčínský zastupitel Václav Šenkýř, který se bude snažit o úspěch při volbách do horní komory parlamentu už potřetí. Svého kandidáta postaví i hnutí Trikolóra, které vyšle do souboje o senátorské křeslo docenta na ČVUT Zdeňka Říhu. Za sociální demokraty by měl kandidovat Martin Šanda z České Kamenice, za SPD pak ředitel dětského domova v Lipové Leoš Moravec. V barvách Severočechů.cz bude o křeslo v horní komoře usilovat ředitelka rumburského kulturního domu Střelnice Šárka Růžičková Štruplová.

Několik parlamentních stran do souboje o senátorské křeslo nikoho nevyšle. „KDU-ČSL nebude stavět vlastního kandidáta. S největší pravděpodobností, a je to i mé přání, podpoříme současného senátora Zbyňka Linharta. Za těch 5,5 roku ukázal, že je dobrý senátor,“ uvedl člen lidoveckého okresního výboru Jiří Skřivánek.

Stávajícího zástupce Děčínska v horní komoře podpoří podle člena oblastní rady Jiřího Čečrleho také ODS. Tato strana tak poprvé v historii nepostaví vlastního kandidáta. Bez vlastního člověka budou v senátních volbách i Piráti. „V tuto chvíli nevidíme smysl někoho stavět do senátních voleb. Plně se soustředíme na krajské volby, do kterých nasazujeme skvělé kandidáty a veškerou energii,“ řekla za pirátský PR team Jana Maredová.

První kolo senátních voleb se uskuteční 2. a 3. října společně s krajskými volbami. Případné druhé kolo se uskuteční o týden později. Doposud nejméně lidí kandidovalo hned v prvních senátních volbách v roce 1996 a následně v roce 2002, kdy se do Senátu snažilo prosadit šest politiků. Naopak největší zájem byl před šesti lety, kdy voliči měli na výběr z deseti kandidátů.