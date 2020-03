Šťastně skončila pátrací akce, která v minulých dnech probíhala na Děčínsku. Policisté hledali u Ludvíkovic seniora, kterého postrádali sousedé. "Na policistu, který bydlí v Ludvíkovicích na Děčínsku, se obrátili sousedé s žádostí o pomoc, protože od večera předešlého dne neviděli 68letého seniora, který v obci bydlí, a měli strach, zda se mu něco nestalo," přiblížil policejní mluvčí Daniel Vítek.

Policisté rychle zorganizovali pátrací akci. Kvůli špatnému počasí nemohl nad rozlehlé a v mnoha místech špatně přístupné území vzlétnout vrtulník. "Na místo se sjely veškeré dostupné hlídky z okolí a o pomoc byli požádáni i policisté ze Speciální pořádkové jednotky. V okolí míst, kde policisté předpokládali možný výskyt seniora, v rojnicích prohledávali terén, po několika desítkách minut se policistům podařilo silně podchlazeného muže vypátrat v roklině, kterou protéká Kumpoltický potok. Ihned mu poskytli první pomoc, zabalili ho do isotermické fólie a na nosítkách snesli z těžko přístupného místa na silnici, kde jej předali do péče záchranářů," pokračoval Vítek. Senior byl transportován do nemocnice, nyní je již v pořádku.