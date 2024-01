Každoročně záchranná služba přiveze do děčínské nemocnice přibližně deset tisíc pacientů. Infarkty na internu v horní části nemocničního areálu, zlomené nohy nebo jiné úrazy na chirurgii v dolní části areálu. „Vítáme, že budeme moci jezdit na jedno místo bez toho, aniž bychom cestovali po areálu. Je dobré vidět, co zde bude jak fungovat a myslím, že tu rozhodně nejsme naposledy,“ těší se za své kolegy na nový urgentní příjem ředitel zdravotnické záchranné služby Petr Bureš. Postupem času se tak seznámí s novým urgentním příjmem také záchranáři, kteří do děčínské nemocnice denně jezdí.

Ti již během výjezdu vědí, na které oddělení s pacientem v ohrožení zdraví, nebo dokonce i života, mají zamířit. „Může se ale stát, že po přívozu se s příslušnou ambulancí dohodneme, že pacienta povezeme jinam i v rámci nemocnice. To vše odpadá a dochází k úspoře času,“ dodává Petr Bureš. Po spuštění urgentního příjmu budou na jednom místě urgentní lůžka, malý výkonový sál nebo rentgen. Tedy vše, co je potřeba pro základní ošetření po přívozu do nemocnice. V budoucnu pak budovu urgentního příjmu propojí s budovou interny krytá chodba, kterou bude možné pacienty převážet. Na její stavbě již nyní Krajská zdravotní pracuje.

Podle primářky urgentního příjmu Evy Smržové bude znamenat spuštění nového oddělení zásadní změnu pro děčínskou nemocnici a v péči o akutní pacienty. „Je to velmi výrazně pacientsky zaměřený přístup k tomu, jak se o akutní pacienty starat. Všechny potřebné odborníky přivedeme za pacientem. Velmi výrazně to také usnadní práci zdravotnické záchranné službě,“ říká Smržová.

Nový pavilon, ve kterém kromě urgentního příjmu budou také operační sály nebo ARO, vyjde krajskou zdravotní na přibližně 800 milionů korun. „Jsem rád, že se Krajské zdravotní daří postupně obnovovat nemocnice ve svém portfoliu. V Děčíně vedle nového pavilonu pro urgentní příjem, operační sály, sterilizaci a jednotky intenzivní péče, s jehož zprovozněním počítáme od dubna příštího roku, stojíme na začátku další stavby, která významně posune kvalitu porodnictví na Děčínsku,“ doplnil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.

Nedávno pak zahájila KZ stavbu nového pavilonu péče o matku a dítě, který vyjde na necelé půl miliardy korun a hotový by měl být do dvou let. Maminkám nabídne prostředí moderní porodnice, bude zde také hemodialýza a oddělení pro nejmenší děti. Rodičky budou mít v novém pavilonu soukromí i dobré sociální zázemí. Součástí novostavby budou také gynekologické zákrokové sály.

Ani po dokončení právě zahájené stavby nového pavilonu pro matku a dítě investice Krajské zdravotní do děčínské nemocnice neskončí. Připravuje se totiž také rekonstrukce budovy chirurgie ze 30. let minulého století, která od svého postavení žádnou základní opravou neprošla.

