Bývalé lázně Karlovo údolí uspěly v anketě pivovaru Krušovice a jejich majitelé získali na obnovu kdysi oblíbeného místa půl milionu korun.Zdroj: Deník/Alexandr VanžuraPodle jeho slov nyní hlavní budova vypadá poškozenější než dříve, protože sejmuli hroutící se střešní konstrukci nad sálem. „Díky tomu jsme mohli začít vyklízet zevnitř, abychom mohli obnovit prozatím alespoň obvodové zdi. Co bude dál, to se teprve uvidí,“ vysvětluje Bilinski, přičemž také naznačil náznak dalších prací.

„Chtěli bychom celý areál zachránit a vrátit mu původní náplň. Z Karlova údolí bychom rádi opět udělali sluneční a vzdušné lázně. Vždyť jen na našich pozemcích jsou asi tři kilometry cestiček. Samozřejmě s tím, že bychom to rádi posunuli do moderního lázeňství s využitím moderních postupů a poznatků,“ říká Martin Bilinski z Chrastavy na břehu jednoho z malých rybníčků v Karlově údolí, které je jen dva kilometry od šluknovského náměstí, a je tak ideální pro odpolední procházky.

Oproti stavu před šesti lety výrazně prokoukl park patřící ke Karlovým lázním, je v něm nový altánek, který se stal oblíbeným místem pro svatby. Letos pak nadšení majitelé plánují opravit fontánu v parku, na to jim přispěl Ústecký kraj.

Nyní by mohli ve své práci výrazně pokročit dále.

Podařilo se jim totiž získat půl milionu korun od pivovaru Krušovice. Do jeho iniciativy Ať po nás něco zůstane se přihlásilo téměř 500 projektů, do finále, ve kterém hlasovala veřejnost, jich postoupilo dvanáct. A finanční odměnu získal jen ten nejúspěšnější. Obnova Karlova údolí oslovila více než pětinu hlasujících, a získala tak podporu od pivovaru v Krušovicích.

„Jsem moc rád, že nakonec hlasující vybrali místo z mého kraje. Je pravda, že když se na vítězný objekt podívám, je zřejmé, že je to jen malinké zrníčko,“ řekl po předání šeku na 500 tisíc korun ředitel pivovaru Krušovice Michal Rouč.

Podle Martina Bilinski použijí peníze od pivovaru na obnovu střechy na chátrající budově bývalé hlavní lázeňské budovy. Právě zastřešení je nyní to nejdůležitější, co je potřeba v Karlově údolí udělat. „Chceme z těchto peněz obnovit především věžičku, která byla dominantou celé lázeňské budovy,“ předesílá Martin Bilinski.

Bez dobrovolníků by to nešlo

Přestože manželé z Chrastavy vlastní bývalé lázně a přilehlé údolí šest let, práci na obnově se mohli věnovat jen čtyři roky. Do prací totiž výrazně zasáhl covid. I proto, že na záchraně zajímavého místa se podílí také řada dobrovolníků a v době covidu bylo omezené cestování i stýkání většího množství lidí. „Protože jsme od Liberce, musel jsem změnit trvalé bydliště, abych sem mohl dojíždět a aspoň něco udělat,“ vzpomíná na nepříjemnou dobu Martin Bilinski s tím, že bez dobrovolníků by byli nahraní.

Kromě samotného areálu chtějí noví majitelé oživit také vlakovou zastávku Šluknov – údolí, kterou vlaky už několik let jen projíždějí. Rádi by ve spolupráci s městem nebo Klubem českých turistů přesvědčili České dráhy, aby tato zastávka opět byla na znamení, jako tomu bylo v minulosti.

Karlovo údolí, které nese jméno po svém někdejším majiteli Karlu Schützovi, začalo výletníky přitahovat ve druhé polovině 19. století. Toho, a také stavby železnice, využil právě Schütz, který si zde postavil stánek s občerstvením. Následně zde vznikla hospůdka a na počátku 20. století současné budovy. Ještě v dobách Rakouska – Uherska se kvůli finančním problémům původních vlastníků stal areál městským majetkem, kterým byl až do 50. let. Tehdy jej získal pražský dopravní podnik, který jej využíval jako rekreační zařízení pro své zaměstnance. Do areálu ale neinvestoval a ten postupně chátral.

Po roce 2000 se dostal do soukromých rukou, ale ani to jeho pokračující degradaci nezastavilo. Kdysi oblíbenému místu dali naději až Ema a Martin Bilinski, kteří jej koupili v roce 2017 a pomalu pracují na jeho obnově.