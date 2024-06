Nebezpečná situace nastala na parkovišti u prodejny Jysk pod Novým mostem v Děčíně. Z nedávno opravované konstrukce se začaly odlupovat kusy betonu a padat do prostoru vyhrazenému odstaveným autům.

Z Nového mostu v Děčíně odpadávají kusy betonu na parkoviště. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Místo obehnané páskou městské policie, uprostřed ležící kusy betonu a ve výšce na mostní konstrukci odhalené ocelové výstuže mostu. Problémy s Novým mostem a jeho rozpadáním se jsou, zdá se, nekonečné. Ředitelství silnic a dálnic, kterému most patří, již o problému ví.

„Z Nového mostu v Děčíně padají kousky betonu. Poslali jsme na místo Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje. Provoz na mostu je bezpečný. Zadáváme diagnostiku, která určí, co se na místě přesně stalo,“ uvedla Kamila Zahálková z týmu komunikace ŘSD.

Z Nového mostu v Děčíně padá na parkoviště beton.Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Nový most přitom prošel poměrně nedávno kompletní rekonstrukcí, při které došlo i na opravy spodních konstrukcí. Ty by měly v neporušeném stavu vydržet desítky let.

Kromě kompletní opravy muselo ŘSD před třemi lety začít s další rozsáhlou rekonstrukcí, na východní části soumostí se totiž rozpadala kvůli špatné izolaci a zatékání vody vozovka. Bylo tak nutné strhnout asfaltový povrch a izolaci vyměnit. Tyto opravy vyšly na přibližně 85 milionů korun.

