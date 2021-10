Návštěvníky čekalo pohodové odpoledne plné zajímavých aktivit. Nejvíce si užili mimořádné komentované krmení mravenečníků, vlků hřivnatých, medvědů grizzly, ale i vyder říčních. Nechyběly oblíbené jízdy na koních, ukázky sokolnictví nebo prezentace organizací, které mají ke zvířatům blízko. Pohádku s názvem Jak se do království vrátilo štěstí zahrál divadelní spolek Karel Čapek Děčín. Současně s Mezinárodním dnem zvířat oslavila zoo také desetileté výročí od otevření Expozice Rajské ostrovy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.