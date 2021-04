Tento rok budou Velikonoce opět jiné. Koronavirus a nařízení vlády je ochromily. Malovanými kraslicemi se můžete těšit jen doma s rodinou, místo na trzích a výstavách, případně na velikonočních stezkách.

Pojďme si společně připomenout, jak třeba v roce 2009 zdobila jabloň dvěma stovkami vajíček v háčkovaném oblečku Vlasta Jandíková z Děčína Václavic. Každý rok jich tak vyrobila u televize okolo padesáti a jak se svěřila, výroba jednoho oblečku jí zabrala asi pětačtyřicet minut. Velikonoce jako téma Jarních školních dílen mělo ve stejném roce na dvě stovky žáků Základní školy Máchovo náměstí v Děčíně v rámci projektového vyučování.

Speciální základní a mateřská škola Děčín připravila jarní výstavu pro veřejnost v roce 2010. Podívejte se také, jak na děčínské Základní škole Vojanova slavili Velikonoce před čtyřmi lety, kdy si žáci pro návštěvníky připravili velikonoční výtvory na prodej, které sami vyrobili v dílničce, nebo jak vypadaly předloni Velikonoce na zámku v Jílovém. Připomeňme si i jak předloni a předpředloni Mikulášovicemi projela tradiční velikonoční jízda.



Na jedné z velikonočních výstav jsme pro vás získali i zajímavý recept, který můžete vyzkoušet.

Velikonoční nádivka zvaná hlavička

Budeme potřebovat:

20 dkg uzeného masa

20 dkg vepřového masa

20 dkg drůbežích jater

25 dkg rohlíků

25 dkg strouhanky

20 dkg slaniny

10 dkg sádla

3 dcl mléka

1 dcl černého piva

2 cibule

5 vajec

hrst petržele, pažitky, trocha muškátového oříšku, pepř, sůl, tuk na vymazání pekáče

Postup:

Maso uvaříme, na 1 cibuli a polovině sádla orestujeme játra, zalijeme pivem a podusíme. Maso a slaninu rozkrájíme na kostičky, vložíme do mísy a přidáme játra s pivem, do druhé mísy vložíme rohlíky nakrájené na kostičky, přidáme strouhanku, zalijeme mlékem, necháme vsáknout a potom přidáme do mísy k masu. V druhé polovině sádla a druhé cibuli orestujeme bylinky a přidáme do mísy k ostatním přísadám. Na závěr přidáme osolená a opepřená vejce s trochou muškátového oříšku, směs promícháme, vložíme do vymazaného pekáče a pečeme ve vyhřáté troubě asi 40 minut.