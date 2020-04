Loni dorazilo jaro do Děčína s týdenním zpožděním. Již po šestadvacáté jej po Labi přivezli členové a příznivci recesistické Společnosti pro přepravu ročních období vodní cestou, kteří jaro nalodili v Ústí nad Labem a vypustili v Děčíně pod zámkem. Na cestu do Děčína se vydala více než desítka plavidel.

Všichni účastníci akce, konané pod heslem: Nepřivezeme-li jaro do Děčína my, nikdo to za nás neudělá, obdrželi pamětní list a navíc je hřál pocit, že učinili rozhodný počin ke kalendářnímu ukončení zimy a zahájení turistické sezony. Jak to vypadlo o rok dříve nebo jak si to užívali vodáci před deseti lety, se podívejte na fotografiích.