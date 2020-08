V Dolském mlýně, který se proměnil v pekelné doupě, se seběhla pěkná mela mezi pravými a nepravými čerty. Natáčení si tu užíval především představitel Lucifera Martin Stránský, který si ve filmu „střihl“ dvojroli – vedle nejvyššího pána pekel i kováře.

Filmový štáb v čele s režisérem Milošem Šmídmajerem se do jednoho z nejkrásnějších míst národního parku České Švýcarsko vracel v průběhu září roku 2008 několikrát. V pohádce o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku ze sousedství, i když sňatek byl dávno domluvený, si nešiku prince Jeronýma zahrál Jiří Mádl. „Na téhle pohádce se mi líbí právě to, že nepatří k těm tradičním, moralizujícím a výchovným. Je to spíš úsměvný a vtipný příběh. Proto jsem roli prince přijal rád,“ svěřil se Deníku Jiří Mádl.

„Je tady nádherně. Moc se mi tu líbí. A snad si totéž budou říkat i diváci, až náš film zhlédnou. Tedy, snažíme se udělat všechno pro to, aby se líbil,“ nechala se slyšet Tereza Voříšková coby princezna Aneta.